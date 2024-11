Monden Cum l-a cumințit Valentina Pelinel pe Cristi Borcea. Rețeta ar da roade







Cristi Borcea este căsătorit cu Valentina Pelinel, cu care are trei copii. Înainte să intre după gratii, fostul acționar de la Dinamo a fost căsătorit cu Mihaela Borcea, apoi cu Alina Vidican. El a avut și foarte multe amante, chiar dacă era căsătorit. Recent, el a spus că a fost un bărbat infidel până să își întemeieze o familie cu Valentina.

Cristi Borcea a recunoscut că a fost foarte infidel

Omul de afaceri a recunoscut că și-a înșelat de multe ori partenerele. El a declarat că în tinerețe era în toate discotecile și barurile și că se uita la domnișoare, dar că acum s-a liniștit.

„Am fost mereu cu cine mi-am propus. Dar m-am liniștit. Nu am fost liniștit înainte, până să mă căsătoresc cu Valentina. Atunci aveam altă vârstă, ieșeam. Păi, când eram cu Alina sau cu Mihaela, tot ce mi-a plăcut ochiului… am mers.Da, și când eram căsătorit. Erau conjunctura, natura și poziția mea de cum eram atunci. Eram în toate discotecile, barurile. M-a mustrat conștiința, dar ce să faci? Asta a fost tinerețea. Nu aș mai face acum ce am făcut atunci. Nu aș mai face nici să risc cu subminarea economiei naționalei, ce făceam la 20 de ani. Odată cu vârsta, gândești totul altfel”, a recunoscut Cristi Borcea în podcastul „Tare de tot”.

Primea scrisori de dragoste în închisoare

Recent, Dan Diaconescu, care i-a fost coleg lui Borcea în închisoare, a povestit că acesta primea foarte multe scrisori de dragoste de la fane și că toate îi spuneau că-l iubesc. El a mai declarat că toate îl rugau pe afacerist să le sune și că încercau să-l cucerească.

Toate erau disperate după Cristi Borcea

„Cristi Borcea nu era pe gagicăreală în pușcărie, dar primea scrisori foarte multe. Toate scrisorile pe care el le primea erau cam așa: ‘Dragă Cristi, eu te iubesc, eu sunt gospodină, eu sunt femeie de casă, te rog sună-mă’. Și era prinsă o poză de tip buletin prinsă cu o agrafă. Asta spune totul”, a spus fondatorul OTV.