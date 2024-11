EVZ Special De ce l-au votat 2,5 milioane de români pe Călin Georgescu. Argumentele lui Ion Cristoiu. Video







Momentul mult așteptat de românii din țară, cât și de cei din străinătate, a ajuns. S-a încheiat primul tur al alegerilor prezidențiale, iar rezultatele sunt unele care au surprins pe toată lumea. Când toate sondajele de dinaintea ne ofereau o perspectivă asupra felului în care se va încheia prima parte a cursei, finalul a fost cu totul altul. Candidatul preferat al cetățenilor a fost Călin Georgescu, care s-a clasat pe primul loc cu cel mai mare procent din voturi.

Toată atenția este îndreptată spre această situație, iar subiectul s-a discutat și în cadrul podcastului „Hai Live”, cu Turcescu. Noua ediție a fost difuzată luni, 25 noiembrie, pe canalul de YouTube „Hai România”. Alături de moderator, Robert Turcescu, prezent a mai fost și jurnalistul Ion Cristoiu.

De ce l-au ales românii pe Călin Georgescu?

Odată cu finalizarea numărării voturilor, s-a observat că aproximativ 2,5 milioane de români l-au ales pe Călin Georgescu. Însă, care a fost motivul pentru care acesta a fost prima opțiune? Jurnalistul Ion Cristoiu a oferit mai multe explicații pe baza acestui lucru.

„Prima și cea mai importantă explicație este prăpastia dintre discursul oficial, viziunea oficială, și realitatea. Mai țineți minte că eu de fiecare dată am spus, că în legătură cu Ucraina, poporul vede atunci când se duce la policlinică faptul că copilul de ucrainean este tratat mai repede, am dat un exemplu. Și apoi se uită la ce spun ceilalți candidați. Poate ați observat în această dezbatere dacă a avut cineva curajul să pună întrebări. Nu s-a discutat. De la europarlamentare s-au ascuns sub preș chiar problemele. Poate dacă se discuta pro și contra, dacă ar fi existat întrebări, poate ar fi venit și răspunsurile”, sunt informațiile pe care le-a transmis jurnalistul Ion Cristoiu.

O lecție importantă

Mai apoi, moderatorul emisiunii și invitatul său au continuat prin a discuta, pe marginea acestui subiect, despre principala lecție pe care românii o pot învăța.

„Principala lecție este că tot timpul trebuie să fii cu ochii la realități. În pandemie am avut un discurs, o narațiune oficială, împrumutată de presă, care nu corespundea cu ce vedea omul pe teren. După aceasta mai trebuie să vă amintesc războiul din Ucraina? Să vă amintesc de prostelile legate de acea femeia care arunca cu borcanul cu murături? Să amintesc minimalizarea criminală a armatei ruse? Nu ai voie să o minimalizezi, e dușman. Acum, am văzut din unitățile militare din presă că racheta aceea nu este chiar așa cum se zice. Nu minimaliza adversarul! Niciodată”, sunt informațiile pe care le-a mai oferit jurnalistul Ion Cristoiu.

Ediția integrală a podcastului „Hai live” cu Turcescu, de luni, 25 noiembrie, poate fi vizionată aici.