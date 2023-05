Cum a slăbit Minodora 30 de kilograme în doar câteva luni. Manelista a fost nevoită să-și schimbe garderoba

Din pricina suferinței, Minodora a început din nou să se îngrașe, după ce slăbise zeci de kilograme cu ajutorul operației de micșorare a stomacului și cu o dietă echilibrată. În urmă cu câteva luni s-a ambiționat și a reușit din nou să slăbească, astfel că a dat jos aproximativ 30 de kilograme.

Iar acum cântărește 68 de kilograme, greutatea ei mult dorită. „Nu mi-a fost ușor, fiindcă ajunsesem la circa 100 de kilograme. Atunci am decis că e cazul să schimb foaia și în aceste luni de iarnă am slăbit constant, ajungând azi la 68 de kilograme, o greutate cu care mă împac foarte bine. E drept, că am dus și o luptă cu propria mea minte și cu dorințele personale, dar, în cele din urmă, am reușit”, a explicat artista.

”Recomand doar apă plată”

„Apă plată! Acesta este singurul aliment pe care-l recomand, atunci când ții o cură de slăbire. Doar apa nu te îngrașă! Altceva nu există, nu te ajută! (…) Trebuie să renunți la mâncare, dar și la gestica unui mâncăcios, a unui gurmand. Adică nu mai iei din farfurii nici măcar o bombonică sau o sărățică, fiindcă, vezi Doamne, îți face cu ochiul! Că ți-e poftă, că ți-e foame, nu mai iei! Gestul în sine de a pune mâna și de a mânca trebuie cenzurat”, a mai spus Minodora.

„Cu 59 de kilograme nu m-am împăcat, așa că mi-am fixat o nouă bornă, cea de 65. Așa că am ajuns la 68, prag cu care mă împac, fiindcă la o adică e ușor să mai dau jos două, trei kilograme. Nu vă spun că mi-am schimbat, vrând-nevrând, și garderoba, fiindcă atunci când ai un anume număr de kilograme, nu te mai încap decât anumite haine. Acum, am renunțat la cele cu mărimi mari, XL, în special, și sunt bucuroasă că am reușit să fac asta!”, a încheiat ea.