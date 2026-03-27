Povestea de iubire dintre Minodora și Papi. Solista spune că nu ar rezista fără el

Minodora a povestit la un podcast faptul că fără soțul ei, Liviu Mihon, i-ar fi aproape imposibil să mai trăiască. Relația dintre cei doi durează de 22 de ani și au împreună un copil.

Artista a povestit că l-a cunoscut pe Papi, așa cum îi spune ea soțului, când încă forma un cuplu cu Cătălin Arabu. ”Eu eram cu Cătălin pe vremea aia, pe final, am simțit că relația nu o să meargă și că nu e de viitor. Și că nu mai e ce trebuie, nepotrivire de caracter. Nu aveam aceiași perspectivă.

Fanii au fost șocați. Așa, și eu mă dădeam pe lângă Papi, dar el nu mă lua în seamă. Mi-a zis: Minodora, lasă lucrurile să le așeze Dumnezeu, dacă o să fim împreună o să fim, dacă nu, nu. Vai, ce m-a deranjat. Eu obișnuită să obțin ce doresc”, a povestit Minodora.

Dar cântăreața a găsit modalitatea prin care să se apropie de soț. ”Îi spusesem producătorului meu, Dan Popi că vreau să fac un album cu el la Timișoara, pentru că mai făcusem vreo 3 piese cu el și au avut mare succes. Dan a fost de acord și eu eram în legătură cu el.

Când ne-am sărutat eram la piesa numărul 8 din album, eram pe final. Am rugat o prietenă să mă ducă de la Reșița la Timișoara la restaurantul unde cânta el în seara aia, pe 1 martie și atunci ne-am sărutat. Eram atât de fericită”, a rememorat Minodora.

Interpreta de muzică de petrecere spune că nu ar putea să trăiască fără soțul ei. ”Nu aș putea să trăiesc să nu mai fie el, nu aș fi capabilă. Adică eu sufăr zi de zi după mama. Dar după tatăl copilului meu, după omul alături de care am construit tot ce avem. Omul care nu m-a jignit niciodată, nu m-a deranjat niciodată. Eu am un om care se găsește foarte rar”, a explicat artista.