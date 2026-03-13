Melodia României la Eurovision, atacată de activiști. Metaforele din piesa cântată de Alexandra Căpitănescu, citite ad litteram

Piesa „Choke Me”, cu care România va participa la concursul Eurovision 2026, a fost atacată de ONG-uri și activiști woke, care spun că luptă împotriva violenței sexuale, potrivit publicației britanice de extremă stânga The Guardian.

Melodia, compusă de Alexandra Căpitănescu, fostă câștigătoare a emisiunii „Vocea României”, a fost descrisă de unii activiști drept „periculoasă” și „nepăsătoare”, deoarece pare să glorifice strangularea sexuală, o practică care poate cauza leziuni cerebrale grave sau chiar deces.

Versurile melodiei, precum „strânge-mă” – repetate de aproximativ 30 de ori în cele trei minute ale cântecului –, „E greu să respir”, „Vreau să mă sufoci” și „fă-mi să explodeze plămânii”, au generat îngrijorare în rândul activiștilor.

„Piesa – și alegerea ei de către România/Eurovision și promovarea de către aceste organizații – reprezintă o normalizare nechibzuită a unei practici periculoase.

Se joacă cu viața tinerelor femei. Dovezile medicale emergente arată că strangularea sexuală frecventă provoacă leziuni cerebrale tinerelor femei”, susține activista feministă Clare McGlynn, profesoară de drept la Universitatea Durham și autoarea cărții „Exposed: The Rise of Extreme Porn and How We Fight Back”.

Criticile au fost preluate și de alți activiști ce se prezintă ca fani Eurovision, mulți solicitând modificarea versurilor sau chiar descalificarea melodiei din concurs.

În trecut, o plângere similară depusă de BBC împotriva unei piese malteze a determinat Uniunea Europeană de Radiodifuziune (EBU) să intervină, însă, în cazul participării României, nici BBC, nici EBU nu au făcut până acum comentarii oficiale, iar videoclipul oficial este disponibil pe site-ul EBU.

Alexandra Căpitănescu a declarat, în replică la acest atac, că versurile sunt o metaforă a sentimentului de a fi copleșit de emoții intense și de îndoială de sine.

„Este vorba despre senzația de sufocare emoțională, nu despre glorificarea violenței fizice”, a explicat artista.

Cu toate acestea, activiștii insistă cu pericolele unor practici erotice. Pagina Eurovision ESC Norvegia, YouTuber susține că folosirea acestor teme ar fi „periculoasă, deoarece normalizează o practică deja popularizată de pornografia contemporană”.