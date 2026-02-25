Smiley, Alex Velea și Connect-R au lansat o nouă piesă. Fanii au fost emoționați

Smiley, Alex Velea și Connect-R au lansat live, în fața a 4000 de spectatori, piesa „Anii în care nu dormim”, care dă și titlul albumului ce marchează încheierea proiectului lor muzical comun. Evenimentul a avut loc pe 24 februarie, la Sala Palatului din București, într-un concert SOLD-OUT, plin de emoție, energie și interacțiune directă cu publicul, potrivit HaHaHa Production.

Timp de peste două ore, cei trei artiști au oferit fanilor un spectacol complex, ce a inclus atât hiturile deja cunoscute, cât și piesa de final care încheie un an de colaborări exclusive între ei.

De-a lungul unui an, Smiley, Alex Velea și Connect-R au lansat 13 melodii în formulă de trio, fiecare cu stiluri muzicale distincte, care au adunat zeci de milioane de ascultări pe platformele digitale și mii de comentarii de la fani, devenind un fenomen în industria muzicală românească.

Concertul a fost un adevărat omagiu prieteniei celor trei artiști, care colaborează de peste 20 de ani. Publicul a dansat, a cântat și a trăit la unison fiecare moment, simțind emoția și energia transmisă de artiști.

Lansarea piesei „Anii în care nu dormim” a fost însoțită de imagini de arhivă și momente din carierele lor, inclusiv din proiectele anterioare, creând o legătură vizuală și emoțională între trecut și prezent.

Versurile și muzica piesei sunt semnate de Smiley, Alex Velea și Connect-R, iar producția a fost realizată de Șerban Cazan. Clipul oficial conține fragmente care reflectă experiențele și momentele importante ale celor trei artiști, inclusiv prietenia și colaborarea lor de lungă durată.

Mesajul piesei transmite energia și pasiunea care au stat la baza proiectului: „Doar o viață e mult prea puțin, e prea devreme ca să ne oprim, ăștia-s anii în care nu dormim”.

Albumul integral, disponibil pe Spotify, include toate piesele lansate în cadrul proiectului și poate fi ascultat integral de fani. Concertul a oferit publicului oportunitatea de a experimenta live fiecare detaliu al muzicii, ritmurile și emoțiile artiștilor, dar și de a simți legătura puternică dintre ei și comunitatea de ascultători, încheind astfel o etapă semnificativă din parcursul lor muzical.