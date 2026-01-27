Adi Minune a dat un apartament pe un telefon. Manelistul, speriat de stafii

Adrian Minune a povestit la un podcast faptul că primul apartament în care a stat a fost unul bântuit. Acesta a fost motivul pentru care a și plecat de acolo.

Manelistul a declarat că primul apartament pe care l-a avut cu soția sa a fost unul bântuit. ”Eu nu am crezut în astea, dar apartamentul era cu stafii. Pentru că cineva s-a omorât acolo. Exact ăsta e adevărul. Au fost semne și eu am văzut semnele acestea. Unele semne erau evidente. Că am avut ghinion după ce l-am luat.

Până la urmă l-am dat pe un telefon. Și m-am mutat la Ștefănești și nu aveam semnal la telefon. Era telefonul mai mare ca mine, atât era telefonul striat”, a explicat interpretul.

Cati, soția solistului a fost prima care a văzut semnele. ”După foarte multe semne, au venit niște strigoi. Cati gătea, noi stăteam la etajul trei și doi copii erau pe exterior la geam și râdeau la Cati. Ea mi-a zis. Apoi a dormit mami la mine și a sunat cineva la ușă.

I-a deschis mami, l-a văzut pe unul cu pălărie și cu parpalac negru. Mami i-a zis: stai așa să pun ceva pe mine, când s-a întors mami nu mai era în ușă. Apoi l-a văzut în cază, când s-a lungit în pat”, a mai spus Adrian Minune.

Dar cea mai șocantă poveste a fost cea cu socrul mort care a venit în cază. ”Eu când am ajuns acasă, pe vremuri bibliotecile aveau o ușă unde puneai banii. Se desfăcea cu cheiță. Am închis cu cheia unde am pus banii, când am intrat în bucătărie să mănânc a căzut ușa jos cu balamele, de vreo trei ori s-a întâmplat.

Ce a pus capac: a venit tatăl lui Cati din morți, eu dormeam cu Cati în pat, a tras pătura după mine jos și i-a zis lui Cati: spune-i că am venit și ca semn, am tras pătura după el jos. E la capul patului. Atunci am cobărât jos, l-am văzut pe unul cu telefonul. I-am spus că îi dau cheia să-mi dea telefonul. Și ne-am mutat la Ștefănești și acolo nu aveam semnal, trebuia să stau în vie” a încheiat manelistul.