Adi Minune, rutină de îngrijire mai ceva ca a lui Borcea. Creme, uleiuri și alifii

Adi Minune este unul dintre cei mai apreciați maneliști din România, drept urmare are mereu grijă la cum arată. Rutina lui de îngrijire este una destul de complexă.

Artistul a explicat în cadrul unui interviu că are mereu grijă de el. Spune că nu durează mult să iasă din casă, totuși are o rutină destul de stufoasă. Nu de alta, dar la cei 51 de ani îi place să arate foarte bine.

”Să știi că nu durează foarte mult până ies din casă. Dar să știi că până ies din casă merg la baie, cutare. Am alifiile mele, uleiuri, chestii. Parfumuri și cele necesare unui om la 51 de ani. Fiecare zi pentru mine e o surpriză. Ce fac eu vine de la Dumnezeu nu mi-a plăcut să ghicesc viitorul. Ca să mă țin în formă am o rutină deja. Că am 51 de ani și 45 de ani de când cânt. 35 de ani de televiziuni”, a explicat acesta.

De asemenea, cântărețul a mai spus că definitorie pentru el a fost operația de micșorare a stomacului.

”Operația a fost foarte ușoară și mi-a schimbat viața în foarte bine. Eram foarte gras, aveam o burtică de ziceai că sunt gravid. Aveam gușă mare așa și îmi stătea nasol să fiu și mic și gras. Secretul că publicul mă iubește este de la Dumnezeu. M-au ajutat și profesorii pe care i-am avut și datorită mie. Eu muncesc foarte mult și Dumnezeu îmi dă putere să duc totul până la capăt”, a mai spus el.

Adi Minune nu este doar un artist talentat ci și un tată mândru. Fiecare dintre copiii lui are o carieră muzicală de succes. Desigur că și el i-a sprijinit în acest sens, dar a explicat că oricum nu avea cum să iasă altceva din el. Poate cea mai cunoscută dintre ei, este Karmen, care a și participat la Asia Express, emisiune care i-a adus și mai multă popularitate.

Fiica lui Minune a arătat empatie, că e crescută cu bun simț și atenție la durerile celorlalți. Ea și Olga Barcari au constituit una dintre cele mai puternice echipe din emisiune.