Cine este și ce studii are Vlad Marinescu, actorul săltat de polițiști de lângă Adrian Minune în ancheta “The Buddhist”

Vlad Marinescu, actor cunoscut din filme și seriale românești, a fost ridicat de procurori într-o anchetă DIICOT privind clubul „The Buddhist”. Cine este și ce studii are artistul cunoscut pentru roluri în seriale și filme difuzate Pro TV și Antena 1.

Vlad Marinescu este un actor român născut în 1990, la București, cunoscut publicului din producții de televiziune și proiecte teatrale din ultimul deceniu. A absolvit cursurile de actorie ale Universității Hyperion (2009–2012), iar ulterior și-a completat formarea profesională prin workshopuri și cursuri de specialitate, inclusiv la Let It Go Acting Studio.

Între 2022 și 2023, Vlad Marinescu a urmat un program de master în Creative Writing la Lancaster University, în Marea Britanie, experiență care i-a consolidat profilul artistic și internațional. Este cunoscut pentru roluri în seriale și filme difuzate pe Pro TV și Antena 1, precum „Vlad”, „Profu’”, „Ana, mi-ai fost scrisă în ADN” sau „Tătuțu’”.

Pe lângă actorie, Vlad Marinescu este pasionat de sporturi precum kickboxing, echitație, tir și culturism, iar limbi străine vorbește fluent, inclusiv engleza, franceza, italiana și spaniola.

Numele său a intrat joi în atenția publicului după ce a fost ridicat de procurori de lângă cântărețul Adrian Minune, într-o operațiune DIICOT care vizează clubul bucureștean „The Buddhist”.

Clubul fusese fondat de tatăl său, Nicolae „Nae” Marinescu, decedat în 2019, iar Vlad ar fi preluat coordonarea activităților după moartea acestuia. Descinderile au avut loc în contextul unei anchete de amploare, considerată de autorități drept una dintre cele mai complexe din zona de criminalitate organizată și proxenetism.

Anchetatorii suspectează că, începând cu 2018, în cadrul clubului ar fi funcționat o rețea care recruta tinere sub pretextul unor joburi ca dansatoare sau hostess. O parte dintre acestea ar fi fost ulterior constrânse să presteze servicii sexuale contra cost. Sumele obținute ar fi fost direcționate către membrii grupării, o parte fiind ulterior disimulate prin firme și entități asociate, într-un mecanism de spălare de bani.

Procurorii susțin că gruparea ar fi constituit un grup infracțional organizat, iar Vlad Marinescu ar fi avut un rol în coordonarea activităților locale și în mecanismele financiare implicate.

Potrivit informațiilor comunicate în spațiul public, ancheta vizează suspiciuni de constituire a unui grup infracțional organizat, trafic de persoane, proxenetism și spălare de bani.

Ancheta continuă, iar autoritățile analizează probe și audiază martori pentru a stabili responsabilitatea fiecărei persoane implicate.