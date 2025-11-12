Monden

Karmen Minune la Asia Express: „Vai, mămică, ți se bloca gâtul”. Ce s-a întâmplat, de fapt

Karmen Minune la Asia Express: „Vai, mămică, ți se bloca gâtul”. Ce s-a întâmplat, de faptKarmen și Olga/ Sursa foto Captură video
Karmen Minune a trecut prin probe de foc aproape la propriu în ultima apariție de la Asia Express. Ea și Olga aproape că au scuipat flăcări din pricina mâncării.

Karmen și Olga, la limită

Cele două concurente au trebuit să treacă o probă în care să mănânce foarte picant. ”Efectiv era și piperată și părea că are și un usturoi ceva. Măi era ceva rău, rău, iute în ultimul hal. Mă ustura ochiul. Ți se bloca gâtul și nu știu cum putea să mănânce fata aia. Am adus gheață ca să ne răcim gura”, a povestit Karmen la testimoniale. Nici Olgăi nu i-a fost mai bine.

Karmen Minune

Karmen Minune. Sursa foto: Instagram

”Nu puteam să mai respir, mi se încălzise corpul. Mă frigea din ce în ce mai tare. Nu puteam să-mi potolesc și setea. aveam lacrimi îmi era frică să mai pun gura pe acele paste. Eram sub orice critică. Nu puteam să-mi mai simt gura. Am crezut că-mi cade gura. Mi-e rău deja, nu mai puteam să bag”, a povestit și Olga.

Fotbaliștii, cei mai rezistenți

Pe de altă parte, fotbaliștii s-au arătat încântați. Gabi Tamaș în mod deosebit. Nu de alta, dar i-a plăcut și mâncarea și ar mai fi vrut o pensie.

”Era genul de probă care te uluiește. Ne era și foame, au intrat bolurile ca pisica pe burlan. Eu chiar am mâncat cu poftă și chiar voiam să mai mănânc”, a explicat Tamaș.

Ultimele două echipe

Practic finala de la Asia Express se va desfășura între cele două echipe de băieții. Fotbaliștii și cei doi actorii se vor confrunta în finala emisiunii. Olga și Karmen au rezistat până în semifinală, demonstrând că sunt o echipă puternică gata să înfrunte orice.

De altfel cele două s-au înțeles perfect de-a lungul întregii competiții și au dat dovadă de susținere una pentru cealaltă. Semn că prietenia dintre ele este cu adevărat una strașnică.

