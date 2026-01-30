Adrian Minune și soția, audiați la Poliție. Manelistul, implicat într-un dosar penal de amenințare

Adrian Minune și soția sa au fost audiați vineri la Postul de Poliție Ștefănești, din județul Ilfov, în cadrul unui dosar penal de amenințare instrumentat de Inspectoratul de Poliție Județean Hunedoara, în care cei doi figurează ca persoane vătămate.

Audierea a avut loc la solicitarea anchetatorilor din Hunedoara, în baza unei comisii rogatorii, artistul fiind citat în calitate de persoană vătămată. Procedura a fost derulată de polițiștii din Ștefănești, care au aplicat și Formularul de Evaluare a Riscului, conform Legii 26/2024, în cazul lui Adrian Simionescu, numele real al cântărețului.

În urma evaluării, autoritățile au stabilit existența unui risc iminent, motiv pentru care a fost emis un ordin de protecție provizoriu împotriva unui bărbat identificat drept Andrei C., din municipiul Petroșani.

La Poliția Petroșani este deschis un dosar penal în care se fac cercetări pentru amenințare, tulburarea ordinii și liniștii publice și ultraj contra bunelor moravuri. Declarațiile date de Adrian Minune și de soția sa urmează să fie analizate în raport cu cele oferite de bărbatul din Hunedoara, suspectat că ar fi amenințat familia artistului.

Potrivit informațiilor transmise de IPJ Hunedoara, faptele ar fi avut loc în noaptea de 24 spre 25 ianuarie 2026, în timpul unei transmisiuni live. „În noaptea de 24 spre 25 ianuarie 2026, un bărbat în vârstă de 33 de ani, din municipiul Petroşani, ar fi transmis în direct un videoclip, în timpul căruia ar fi adresat ameninţări cu acte de violenţă unui bărbat de 51 de ani, din comuna Ştefăneştii de Jos, judeţul Ilfov, precum şi ameninţări cu distrugerea prin incendiere a unui local din oraşul Petrila, aparţinând unui bărbat de 52 de ani, domiciliat în municipiul Petroşani”, a transmis, joi, IPJ Hunedoara.

Oamenii legii au precizat că, în același material video, individul s-ar fi dezbrăcat, ar fi adresat injurii și ar fi făcut gesturi indecente în fața camerei telefonului.

Deși persoanele vizate de amenințări, inclusiv Adrian Minune, nu au depus până în acest moment o plângere penală, polițiștii au decis să se autosesizeze. „Având în vedere conţinutul materialului video difuzat în spaţiul public, poliţiştii s-au sesizat din oficiu şi fac cercetări în acest caz”, au mai transmis reprezentanții IPJ Hunedoara.