Karmen Minune, emoționată până la lacrimi: „Eu nu pot să trăiesc fără mama”

Karmen Minune, emoționată până la lacrimi: „Eu nu pot să trăiesc fără mama"
Fiica cea mare a lui Adi Minune, Karmen, a dezvăluit că mama ei este extrem de importantă pentru ea și că ar face orice să o știe bine. Și-a dat seama de acest lucru atunci când mama ei a fost operată pe creier.

Karmen Minune, relație strânsă cu mama

Operația lui Cati, soția lui Adrian Minune a fost ca un dus rece pentru toată familia, dar și ca o oportunitate. Cei din familie și-au dat seama cât de importanți sunt unii pentru alții.

Karme si Adrian minune

Sursă foto: Arhiva EvZ

”Prima dată trebuia să o opereze un alt doctor. Era o operație pe creier. Și am apelat la o cunoștință care ne-a dat un doctor. Și am zis hai să mergem să vedem despre ce e vorba. Și când am intrat în spital, era un om care era în cărucior, ras pe jumătate de cap, cu operație. Am văzut-o pe mama că s-a înverzit la față, am zis că nu se poate. Și apoi am mers și am ales să îi fac printr-o mini incizie prin vasul de sânge s-a dus până în creier”, a povestit artista.

”Eu pe mama nu o las, nu există, nu concep”

Cântăreața a mai spus că nu i-a fost frică pentru viața mamei pentru că avea acea certitudine că lucrurile vor merge bine. ”Nu mi-a fost frică niciodată.

Nu știu de ce, dar nu mi-am dat voie să mă gândesc că aș putea să trăiesc vreodată fără mama. Nu mi-am dat voie. Ai văzut când vezi pe cineva și îi spui: ”tu nu ai voie să te duci, nu te las, pur și simplu nu există. Pur și simplu nu concep”, a mai spus ea.

Băieții familiei, cei mai sensibili

Solista a mai explicat că la momentul acela cei mai afectați au fost tatăl și fratele ei. ”Când mama era internată în spital, eu eram plecată, sora mea era acasă la casa ei și erau acasă Adi și tata. Și ne-au povestit recent că s-au luat în brațe și au zis: fii atent, astea două s-au măritat și au făcut copii. Și fratele meu a zis: dacă moare mama, te duci și tu și mă duc și eu cu ea.

Noi suntem foarte uniți, foarte pasionali, emoționali și plini de iubire. Am zis că eu semăn cu tata și sunt puțin mai rece. Eu am învățat să îmi conserv iubirea asta pe care familia mea m-a învățat să o am și să mă bucur de ea. Am învățat să o țin pentru mine”, a conchis cântăreața.

