Olga Barcari, cu nervii la limită. Ce a înfuriat-o pe partenera lui Karmen Minune

Olga Barcari. Sursa foto: Instagram
Din cuprinsul articolului

Partenera lui Karmen Minune de la Asia Express a avut un moment de maximă tensiune în emisiune. A evitat pe toată lumea pentru că era extrem de nervoasă.

Olga Barcari, cu nervii întinși

Momentul în care Olga și Karmen au fost propuse pentru ultima șansă a scos-o din sărite pe make-up artist. ”Nu m-a surprins că ne-au votat. Dar corpul meu cumva s-a întors în timp. De-a lungul anilor mi s-a făcut foarte mult rău. Colegi de breaslă și atunci am luat-o personal și fără să vreau.

Karmen și Olga

Karmen și Olga/ Sursa foto Captură video

Eu în seara aia nu am vorbit cu nimeni. Așa om sincer sunt. Că eu nu puteam să vorbesc cu nimeni. I-am rugat să mă lase puțin. mă așteptam să fiu votată, dar nu m-am controlat”, a explicat Olga.

Trădată de prieteni

Drept urmare, aceasta s-a simțit trădată de apropiați. ”Nu mă așteptam nici să fiu votată de acele persoane. Cu Emil mă strângeam în fiecare zi în brațe și... Și nici la Serghei nu mă așteptam Tamaș când ne-a luat așa de gât ne-am dat seama că o să ne voteze, atunci eram deja roșie.

Armata voluntară, transformată în obligatorie: Nu există nicio cale de a evita
Armata voluntară, transformată în obligatorie: Nu există nicio cale de a evita
Superlună vizibilă în noaptea de luni. Un fenomen rar și spectaculos pe cerul nopții
Superlună vizibilă în noaptea de luni. Un fenomen rar și spectaculos pe cerul nopții

Și corpul meu a intrat în faza de luptă. La fel ca atunci când era mică, cu oamenii cu care mănânci din aceiași farfurie ți-o dau pe la spate”, și-a amintit aceasta la o emisiune televizată.

Gânduri criminale

Practic în acele momente, Olga a fost greu de controlat. ”Mă pregătisem în alte zile să plec, dar nu atunci, în ziua aia. eram într-un mod în care trebuie să lupt, trebuie să-i omor.

Singurul meu scop era să mă întorc să omor niște oameni acolo, eram și amețită. Dar în seara aia nu am vorbit cu nimeni. Nu era cazul să se scuze nimeni. A doua zi i-am strâns pe toți în brațe”, a încheiat ea.

