Răsturnare spectaculoasă de situație. Cine sare în ajutorul Andei Adam

Colegul de suferință al Marei Bănică în Asia Express sare în ajutorul Andei Adam și spune că Mara Bănică nu e ceea ce pare. Ba mai mult, acesta spune că nu ar mai repeat experinta cu aceiași persoană.

Serghei Mizil spune că în scandalul dintre Mara Bănică și Anda Adam nu ar trebui să existe câștigători. ”Scandalul a pornit pentru că într-un fel aveau cam același comportament. Pe Bănică a caracterizat-o perfect Anda. Exact așa este și ce mă oftica… dacă ați putea să vedeți comportamentul ei în afara camerei, uitătura, în ce stare de nervi m-a adus și cum m-a adus.

Să vedeți râca, intriga pe care le-a făcut cu absolut toată lumea. Și când apărea în fața camerei era o schimbare de 180 de grade. Turba, înjura, dar avea un comportament care mă aducea pe mine într-o stare de isterie”, a explicat Serghei Mizil. Acesta a mai spus că staff-ul emisiunii l-ar fi rugat să nu o ia pe jurnalistă în expediție. Cu toate acestea el nu a vrut să renunțe.

Pe de altă parte, Adrian Teleșpan fost concurent la Asia Express spune că nici Anda nu e ușă de biserică. ”Anda Adam este omul care reușește să își facă deserviciu după deserviciu. Nu cred că Anada Adam este neînțeleasă, cred ca este neînțeleasă de ea însăși”, a spus jurnalistul.

Situația între cele două escaladat într-atât încât Anda Adam ar cam fi sărit la bătaie. ”Mara Bănică, cu atâta tupeu, în fața mea își permite să-mi jignească soțul grav de tot, într-un mod inacceptabil. Cred că oricare soție dacă ar fi fost în locul meu îi zbura o dreaptă sau o stângă depinde pe ce parte se afla. Dar să vedeți toate astea la momentil respective. Nu l-a jignit doar pe soțul meu, l-a jignit și pe Alejandro, l-a jignit și pe Emil.

Este un maxim de tupeu această femeie, cum poate să vorbească niște lucruri atât de urâte. Când ai tupeu și ești din ghetou… În alte condiții ai fi rămas fără păr în cap, dar o respect prea mult pe Mona Segall care face această producție extrem de grea și m-am abținut maxim să nu reacționez cum aș fi acționat în mod normal. Și cred că orice femeie, dacă s-ar fi vorbit așa de soțul ei ar fi reacționat la fel. n-ai bun simț, bună creștere, nimic. Ești fără limită”, i-a transmis Anda Adam.