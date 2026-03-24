Mara Bănică cere suspendarea profesorului pe care îl acuză că i-a agresat copilul. Cum se apară acesta

Mara Bănică a cerut public intervenția Inspectoratul Școlar al Municipiului București (ISMB) pentru suspendarea profesorului Corneliu Riegler, pe care îl acuză că i-a agresat copilul. Incidentul ar fi avut loc în apropierea Colegiul Național „George Coșbuc”, unde cadrul didactic predă istorie. Pe Facebook, jurnalista a scris că a obținut un ordin de protecție împotriva profesorului și are un certificat de medicină legală care confirmă loviturile suferite de fiul său.

Mara Bănică susține că profesorul ar trebui suspendat până la clarificarea situației.

„Pentru mine a fost un weekend greu. Să te duci cu copilul tău bătut de un profesor la Medicină Legală, nu e cel mai plăcut lucru. Vreau să mulțumesc procurorului de caz. A audiat martori, a analizat situația și a dispus ca profesorul Corneliu Riegler de la Colegiul Național Bilingv George Coșbuc să stea departe de copilul meu: 200 de metri de casa noastră și 5 metri în școală (aici va fi interesant cum o să facem)”, a scris ea.

Mara Bănică a adăugat că a primit numeroase mesaje de la elevii liceului, care și-au exprimat speranța că situația va fi rezolvată. Aceasta a afirmat că regretă faptul că unii dintre aceștia s-au simțit umiliți, discriminați sau nedreptățiți.

„Mulțumesc copiilor din liceu care mi au făcut scrisori și care speră să SCAPE! Îmi cer iertare pentru că au fost umiliți, discriminați, nedreptățiți. Sunt președinte CRP în acest Colegiu și ar fi trebuit să mișc lucruri. N am știut până ieri cine este acest om”, a continuat jurnalista.

Totodată, Mara Bănică a afirmat că mai mulți foști elevi au contactat-o pentru a-i povesti experiențele trăite în liceu, în încercarea de a depăși traumele din acea perioadă.

La finalul mesajului, ea le-a mulțumit profesorilor care au oferit, în mod asumat și sub semnătură, informații despre comportamentul cadrului didactic.

De partea cealaltă, profesorul susține că incidentul a avut loc în timp ce se îndrepta spre școală, moment în care a observat un elev urcat pe un gard și i-a atras atenția să coboare pentru a evita un accident. Potrivit acestuia, fiul Marei Bănică ar fi avut un comportament agresiv.

„Mara Bănică a înșirat o poveste mincinoasă cum ca eu i-am oprit pe stradă și le-am cerut buletinele și pentru ca băiatul ei nu s-a legitimat am început să-i dau pumni și picioare ceea ce este o minciună”, a declarat el, potrivit educațieprivata.ro.

Profesorul a mai susținut că Mara Bănică ar folosi frecvent scandalurile publice pentru a-și face reclamă, implicându-l chiar pe copilul ei în aceste situații. De asemenea, el a adăugat că profesorii ar fi cerut constant scăderea notei la purtare, dar jurnalista ar fi împiedicat acest lucru.

„Doamna este influencer și nu ratează nicio ocazie să-și facă reclamă prin scandal chiar folosindu-se de propriul copil. Profesorii clasei le-au cerut tot timpul scăderea notei la purtare, dar mama este cunoscută ca o persoană influentă și face scandal imediat”, a afirmat profesorul

Cazul a atras atenția opiniei publice și ar putea declanșa o anchetă amplă la nivelul Inspectoratul Școlar al Municipiului București.