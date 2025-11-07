Zeci de școli din Capitală se plâng că nu au profesori și învățători

Aproape 70 de școli și licee din Capitală declară că se află în căutarea de cadre didactice, în special pentru disciplinele de matematică, chimie, fizică și arte, dar și pentru posturile de învățători, la două luni de la debutul anului școlar, arată datele Inspectoratului Școlar al Municipiului București (ISMB).

În ședința de repartizare a posturilor, desfășurată pe 6 noiembrie 2025, au fost scoase la concurs 76 de posturi vacante. Dintre acestea, 26 au rămas vacante după ce profesorii titulari sau suplinitorii și-au dat demisia sau au renunțat la plata cu ora în ultima lună.

Situația reflectă impactul Legii 141/2023, cunoscută și sub denumirea de „legea Bolojan”, asupra sistemului de învățământ.

Legea 141/2025 a majorat norma didactică de la 18 la 20 de ore pe săptămână, chiar în timpul calendarului de mobilitate, ceea ce a generat schimbări semnificative în procesul de repartizare a posturilor. Normele fragmentate și reducerea orelor suplimentare plătite au agravat lipsa de cadre didactice.

„La începutul anului școlar, în primele două săptămâni, a existat o criză reală de profesori, inclusiv în București, unde aproximativ 2.000 de ore nu erau ocupate după prima săptămână”, a declarat Luciana Antoci, consilier de stat la Cancelaria prim-ministrului Ilie Bolojan și fosta șefă a ISJ Iași.

O analiză Edupedu arată că un profesor debutant, cu facultate, master didactic și formare pedagogică, este plătit cu 22 de lei pe oră în regim PCO, la fel ca un zilier necalificat.

Din datele ISMB pentru ședința de repartizare din 6 noiembrie 2025 reiese că 26 de profesori titulari sau suplinitori, precum și învățători, și-au dat demisia sau au renunțat la plata cu ora în a doua lună de școală. Nu pentru toate posturile sunt menționate motivele eliberării, așa că numărul real al demisiilor și renunțărilor ar putea fi mai mare.

În total, 76 de posturi erau disponibile în 69 de școli, dintre care trei norme erau complete de 20 de ore: o normă de învățător, una de matematică și una de limba franceză. Numărul este similar cu cel din 9 octombrie, când erau necesari 74 de profesori. Posturile libere variază săptămânal și includ de fiecare dată și poziții noi apărute după demisiile profesorilor.

Pe parcursul lunii octombrie, ISMB a publicat patru anunțuri pentru ședințe publice de repartizare a posturilor în școli, licee și cluburi ale copiilor din București.

