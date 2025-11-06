Justitie Breaking news

Scandal în învățământul public. Profesor de 63 de ani, acuzat că a întreținut relații intime cu o elevă. Ar exista filmări

Scandal în învățământul public. Profesor de 63 de ani, acuzat că a întreținut relații intime cu o elevă. Ar exista filmăriAbuz. Sursa foto: Dreamstime.com
Un profesor în vârstă de 63 de ani din judeţul Dolj a fost reţinut, fiind acuzat că a întreţinut relații intime cu o adolescentă de 16 ani. Conform anchetei, faptele s-ar fi desfășurat în repetate rânduri. Mai mult, cadrul didactic ar fi determinat-o pe elevă să înregistreze mai multe materiale pornografice.

Profesor din Dolj, acuzat că a întreținut relații intime cu o adolescentă

Pe dispozitivele găsite în casa profesorului, anchetatorii au găsit mai multe fișiere foto și video în care minora avea un comportament sexual explicit.

Reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Dolj au anunțat joi că un bărbat de 63 de ani este cercetat pentru act sexual cu un minor și pornografie infantilă, ambele săvârșite în mod repetat.

„Din probatoriul administrat a reieşit faptul că, în perioada iunie 2018 – decembrie 2019, profitând de poziţia sa de încredere şi autoritate asupra unei  persoane vătămate minore (de 16 – 17 ani în acel interval de timp), eleva sa, precum şi în scopul producerii de materiale pornografice, persoana în cauză ar fi întreţinut, în mod repetat, raporturi sexuale cu aceasta, în locaţii din municipiul Craiova”, arată polițiștii.

Artistul Lucian Irimescu este profesorul reținut de DIICOT pentru relații intime cu o elevă de 16 ani
Ucraina rupe orice legătură cu Rusia, inclusiv legat de bani
A fost reținut

Profesorul din Dolj a fost reținut pentru 24 de ore și urmează să fie prezentat Tribunalului Dolj cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.

La începutul acestui an școlar, un profesor de 56 de ani, care preda la o şcoală gimnazială din comuna Dragomireşti, judeţul Dâmboviţa, a fost reţinut de poliţişti după ce ar fi agresat sexual, în timpul unei ore de curs, o elevă de 13 ani.

Un profesor a sărutat o elevă pe gât

Profesorul a fost suspendat, iar Inspectoratul Școlar Județean Dâmbovița a început o anchetă la școala unde a avut loc incidentul. Inspectoratul de Poliție Județean Dâmbovița a anunțat că acesta a fost reținut pentru 24 de ore.

„Din cercetările efectuate a reieşit că, la data de 23 septembrie a.c., bărbatul, în calitate de cadru didactic dintr-o şcoală gimnazială din comuna Dragomireşti, în timpul unei ore de curs, ar fi agresat sexual o minoră de 13 ani, elevă a acestuia, prin aceea că ar fi tras-o de mână şi ar fi sărutat-o pe gât, împotriva voinţei sale”, au anunțat polițiștii.

Un medic la 4.000 de oameni în rural. Radiografia sistemului stomatologic din România
Marea resetare a început. Hai LIVE cu Turcescu
Un comunist, primar la New York. Hai LIVE cu Turcescu
