Prima de carieră de 1.500 lei pentru profesori și burse majorate pentru studenți în 2026

Ministrul Educației, Daniel David, a anunțat că, din ianuarie 2026, profesorii ar putea primi primele de carieră didactică, după ce România a obținut acordul de a utiliza fonduri europene pentru aceste plăți. „Aşa cum am anunţat public, noi am obţinut aprobarea Comisiei (Europene - n.r.) pentru a utiliza fondurile europene”, a spus acesta.

„Aşa cum am anunţat public, noi am obţinut aprobarea Comisiei (Europene - n.r.) pentru a utiliza fondurile europene, lucru pe care vreau să-l fac în viitor şi pentru a completa bursele studenţilor, astfel încât, probabil, prima de carieră vom începe să o plătim din ianuarie 2026”, a anunțat ministrul.

Prima de carieră didactică, în valoare de 1.500 de lei, poate fi utilizată pentru cursuri de formare profesională, achiziția de cărți sau echipamente IT, iar aproximativ o treime din sumă poate acoperi nevoi didactice individuale ale profesorilor. Peste 300.000 de cadre didactice și nedidactice beneficiază de această primă.

„A fost adoptată ordonanţa de urgenţă cu privire la primele anuale pentru cadrele didactice şi nedidactice din educaţie. S-a început, de asemenea, distribuirea şi alimentarea cardurilor, iar acest proces este menit să se închidă în următoarele şapte zile. Este vorba de peste 326.000 de angajaţi din învăţământ care vor beneficia de această primă anuală netă în cuantum de 1.500 lei pentru cadrele didactice şi de 500 lei pentru personalul administrativ din educaţiei”, explica în octombrie 2023 purtătorul de cuvânt al guvernului, Mihai Constantin.

Începând de anul viitor, Ministerul Educației va elabora metodologiile de evaluare pentru directorii de școli și inspectorii din învățământul preuniversitar. Ministrul Daniel David a anunțat că noile reguli vor avea ca scop reducerea sarcinilor administrative și plata cu ora a orelor suplimentare prestate.

„Măsurile fiscal-bugetare au trebuit luate pentru a putea încheia anul cu bine sub aspectul salariilor şi burselor. Noi suntem în faza în care lucrăm la metodologiile pentru concursurile legate de directori şi pentru selecţia inspectorilor şi organizarea Inspectoratelor (Şcolare Judeţene – n.r.), iar în cadrul acestor metodologii vom discuta, la început de an, şi problema degrevărilor, şi problema muncii suplimentare în legătură cu plata cu ora, astfel încât lucrurile să fie funcţionale”, a mai spus acesta.