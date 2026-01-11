Vali Vijelie a plecat de la o cântare cu patru sacoșe de bani. Cine l-a ajutat

Celebrul interpret Vali Vijelie a povestit la un podcast faptul că în trecut la filmări se dădeau bani frumoși la dedicații. Așa se face că într-o zi când nu avea niciun ban, Dumnezeu i-a dat 4 sacoșe.

Maneliștii sunt unii dintre cei mai bine plătiți artiști din domeniul muzical. Doar că se întâmplă ca și ei să rămână fără bani. I s-a întâmplat și lui Vali Vijelie. “Nu știu ce mai aveam de plătit și îmi mai trebuiau niște bani. Și mă gândeam, pe cine să sun. L-am sunat pe Bursuc, mi-a dat ce avea. Al doilea pe care l-am sunat a fost Adrian. Și îi zic: cumetre ce faci? Și el zice că e pe afară. Evident că îl întreb unde e.

Și-mi zice că vine spre București și ce am nevoie. Și îl întreb ce bani are că am nevoie de bani. Și el zice: cumetre am 100 de dolari în buzunar, dar nu e o problemă că îi împărțim amândoi sau dacă vrei ți-o dau ție. Și îi zic când ajunge în București să mă sune”, a povestit interpretul.

Până să ajungă Adrian Minune, Vali Vijelie are norocul să-l cheme cineva la o cântare. „Între timp până să ajungă el în București primesc un telefon. M-au chemat unii să cânt. Până a ajuns Adrian în București mă sună să mă întrebe câți bani îmi trebuie că se duce să îmi aducă.

Și i-am zis că nu-mi mai trebuie că facem altfel. Mergi cu mine să cânt undeva și facem în felul următor”.

Cei doi și-au stabilit un plan. „Tu rămâi în mașină, intru eu să cânt și ce câștig îi împărțim amândoi să fim siguri că avem. Am intrat înăuntru și am început să cânt. Și curgeau dedicațiile și el s-a zăpăcit că auzea ce fac.

Nu a mai ținut cont și a intrat așa în petrecere. Și se uita să verifice dacă e adevărat ce anunț eu. Iar când a văzut ne-au pus să cântăm amândoi. Finalul, am luat patru sacoșe de bani”, a mai povestit solistul.