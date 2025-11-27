Vali Vijelie sfat către fiica lui: Găsește pe unul care să știe o meserie

Vali Vijelie a explicat la un podcast modalitatea în care și-a educat copiii, mai ales pe fiica lui. Aceasta a fost învățată cum să își aleagă soțul, nu de alta, dar criteriile se pare că sunt foarte importante pentru artist.

Artistul a explicat că a avut grijă să le explice copiilor cum anume trebuie să își aleagă partenerul. Mai ales că acest lucru este extrem de important pentru viitorul și fericirea lor. Fata a fost cea care a primit cele mai multe lecții.

”Eu la fata mea i-am spus așa: tată, alegeți un băiat care să aibă o meserie. O meserie, pentru că așa ai să câștigi cu el tot timpul, el va evolua. Dacă ai să vorbești cu un băiat care are bani de la părinți uită-te la ce vrea el să devină. Ce vrea să facă. Știm cine e tatăl tău, dar nu poți să te bazezi pe el, ci trebuie să îți faci tu binele trainic. Să fii bine toată viața”, a spus cântărețul.

Ca să se asigure că urmașii lui vor avea un trai decent, Vali Vijelie a explicat că i-a trimis la școală. Doar că și din această perspectivă i-a lămurit exact de ce trebuie să învețe.

”Și d-aia eu copiilor le-am spus: dacă învățați, învățați pentru voi, nu pentru mine. Că eu am. Ține minte și e valabil pentru toată lumea. Cel mai scump lucru din lume este timpul. Toate le poți face, dar timpul înapoi nu ai cum să-l dai” a încheiat manelistul.

Pe lângă cariera muzicală pe care o are, Vali Vijelie este și un antreprenor în domeniul imobiliarelor. Acesta a construit mai multe blocuri cu apartamente pe care le închiriază. Acesta a explicat că preferă să aibă o sumă constată care să îi vină lunar decât să primească mulți bani dintr-o dată, pentru că uneori aceștia se pot pierde ușor.