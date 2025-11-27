Monden

Vali Vijelie sfat către fiica lui: Găsește pe unul care să știe o meserie

Comentează știrea
Vali Vijelie sfat către fiica lui: Găsește pe unul care să știe o meserieVali Vijelie. Sursa foto: Instagram
Din cuprinsul articolului

Vali Vijelie a explicat la un podcast modalitatea în care și-a educat copiii, mai ales pe fiica lui. Aceasta a fost învățată cum să își aleagă soțul, nu de alta, dar criteriile se pare că sunt foarte importante pentru artist.

Vali Vijelie nu și-a dat fata pe mâna oricui

Artistul a explicat că a avut grijă să le explice copiilor cum anume trebuie să își aleagă partenerul. Mai ales că acest lucru este extrem de important pentru viitorul și fericirea lor. Fata a fost cea care a primit cele mai multe lecții.

Vali Vijelie

Sursa foto: EVZ

”Eu la fata mea i-am spus așa: tată, alegeți un băiat care să aibă o meserie. O meserie, pentru că așa ai să câștigi cu el tot timpul, el va evolua.  Dacă ai să vorbești cu un băiat care are bani de la părinți uită-te la ce vrea el să devină. Ce vrea să facă. Știm cine e tatăl tău, dar nu poți să te bazezi pe el, ci trebuie să îți faci tu binele trainic. Să fii bine toată viața”, a spus cântărețul.

Și-a pus copiii să învețe

Ca să se asigure că urmașii lui vor avea un trai decent, Vali Vijelie a explicat că i-a trimis la școală. Doar că și din această perspectivă i-a lămurit exact de ce trebuie să învețe.

România ar putea pierde accesul la fondurile europene. Fondurile vor depinde de planurile naționale de reforme
România ar putea pierde accesul la fondurile europene. Fondurile vor depinde de planurile naționale de reforme
Contrabanda cu arme la vama moldo-română. Nu se poate fără demisii
Contrabanda cu arme la vama moldo-română. Nu se poate fără demisii

”Și d-aia eu copiilor le-am spus: dacă învățați, învățați pentru voi, nu pentru mine. Că eu am. Ține minte și e valabil pentru toată lumea. Cel mai scump lucru din lume este timpul. Toate le poți face, dar timpul înapoi nu ai cum să-l dai” a încheiat manelistul.

Face avere din imobiliare

Pe lângă cariera muzicală pe care o are, Vali Vijelie este și un antreprenor în domeniul imobiliarelor. Acesta a construit mai multe blocuri cu apartamente pe care le închiriază. Acesta a explicat că preferă să aibă o sumă constată care să îi vină lunar decât să primească mulți bani dintr-o dată, pentru că uneori aceștia se pot pierde ușor.

2
Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

19:03 - Steaua Roșie Belgrad - FCSB, ora 22.00. Campioana Românei are nevoie disperată de puncte
18:55 - Rusia îi cere Poloniei să-și închidă consulatul din Siberia până la sfârșitul anului
18:44 - România ar putea pierde accesul la fondurile europene. Fondurile vor depinde de planurile naționale de reforme
18:38 - Robert Turcescu, despre situația lui Ionuț Moșteanu: Omul și-a fabricat CV-ul ca să ocupe funcții în stat
18:29 - Contrabanda cu arme la vama moldo-română. Nu se poate fără demisii
18:17 - Viorica de la Clejani dă de pământ cu tradițiile românești. „Aveți cele mai proaste tradiții posibile”

HAI România!

Frații Tate la DIICOT, la controlul judiciar
Frații Tate la DIICOT, la controlul judiciar
Unde fugem, nea Ilie? Hai LIVE cu Turcescu
Unde fugem, nea Ilie? Hai LIVE cu Turcescu
S-a ales praful, băgați fanfara! Hai LIVE cu Turcescu
S-a ales praful, băgați fanfara! Hai LIVE cu Turcescu

Proiecte speciale