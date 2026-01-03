Monden

Vali Vijelie dezvăluie cum să împaci o femeie trădată. Care e rețeta succesului manelistului

Comentează știrea
Vali Vijelie dezvăluie cum să împaci o femeie trădată. Care e rețeta succesului manelistuluiSursa foto: Instagram/ Vali Vijelie
Din cuprinsul articolului

Vali Vijelie, cunoscut și pentru refrenul ”Una-i mama la copii, alta pofta inimii”, a explicat într-un podcast cam care ar fi rețeta pentru ca soția să ierte o trădare. Cântărețul a fost precis în explicații.

Vali Vijelie și împăcarea

Solistul care ar fi și avut o relație extra-conjugală în trecut este în continuare un familist convins. Și nu doar atât soția i-a rămas alături în ciuda zvonurilor publice. Drept urmare, ca un veteran al situațiilor de acest gen, cântărețul are și câteva sfaturi pentru alți pățiți.

”Cum o împaci? Nu există! Dacă nu vrea ea să te ierte, nu iartă niciodată. Orice femeie, să ții minte de la mine, e mai deșteaptă ca un bărbat de cel puțin două ori. Și mai puternică decât un bărbat”, a spus Vali Vijelie.

”Dacă vrea să te ierte, te iartă”

Deși până aici lucrurile nu par deloc în favoarea bărbaților, sfaturile nu se termină. Manelistul mai are câteva vorbe de duh pentru bărbații care mai calcă strâmb.

Iarnă grea pe șoselele din România. Polei, cozi interminabile și șoferi nemulțumiți
Iarnă grea pe șoselele din România. Polei, cozi interminabile și șoferi nemulțumiți
Situație critică în centrul țării. Zeci de mii de gospodării nu au curent electric
Situație critică în centrul țării. Zeci de mii de gospodării nu au curent electric
vali vijelie

Vali Vijelie. Sursa foto: Instagram

”O femeie iartă când vrea să aibă o familie, că nu există om fără de păcat. Mai e o vorbă: hoțul neprins e negustor cinstit. Și dacă l-a prins, poate o dată nu se pune. Dacă vrea ea să te ierte și vrea să aibă o familie, te iartă”, a explicat solistul. Practic în oricare dintre situații, totul se rezumă la ceea ce dorește să facă soția, după spusele interpretului.

Familist convins

Vali Vijelie ar fi avut în trecut mai multe relații extra-conjugale, dintre care una ceva mai ”profundă”. Cu toate acestea, interpretul a rămas alături de soție și de cei doi copii, care se pare că îi oferă stabilitate.

De altfel, public, Vali Vijelie s-a prezentat mereu ca un familist convins. Semn că orice ”poftă a inimii” ar avea, ”mama la copii”, primează. Și se pare că soția lui a înțeles aceste aspecte și a preferat să rămână în familie.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

20:07 - Reacții internaționale după capturarea lui Maduro. Statele lumii sunt împărțite
19:58 - Iarnă grea pe șoselele din România. Polei, cozi interminabile și șoferi nemulțumiți
19:48 - Șoșoacă cere eliberarea lui Maduro. Șefa S.O.S România a fost prezentă la învestirea președintelui venezuelean
19:39 - Cum alegi corect o croazieră dacă nu ai mai fost niciodată
19:32 - Medvedev critică atacul lansat de SUA asupra Venezuelei. Avertisment pentru statele lumii
19:24 - Prima imagine cu Nicolas Maduro capturat. Liderul este în drum spre SUA

HAI România!

Lux, Alcool și Sfidare în Epoca de Aur: Serghei Mizil povestește adevărul despre chefurile cu Nicu
Lux, Alcool și Sfidare în Epoca de Aur: Serghei Mizil povestește adevărul despre chefurile cu Nicu
Serghei Mizil în Epoca de Aur - cel mai versat și controversat! Partea a 2-a
Serghei Mizil în Epoca de Aur - cel mai versat și controversat! Partea a 2-a
Adriana Săftoiu rupe tăcerea! Secretele celor mai puternici oameni politici ai României
Adriana Săftoiu rupe tăcerea! Secretele celor mai puternici oameni politici ai României

Proiecte speciale