Vali Vijelie dezvăluie cum să împaci o femeie trădată. Care e rețeta succesului manelistului

Vali Vijelie, cunoscut și pentru refrenul ”Una-i mama la copii, alta pofta inimii”, a explicat într-un podcast cam care ar fi rețeta pentru ca soția să ierte o trădare. Cântărețul a fost precis în explicații.

Solistul care ar fi și avut o relație extra-conjugală în trecut este în continuare un familist convins. Și nu doar atât soția i-a rămas alături în ciuda zvonurilor publice. Drept urmare, ca un veteran al situațiilor de acest gen, cântărețul are și câteva sfaturi pentru alți pățiți.

”Cum o împaci? Nu există! Dacă nu vrea ea să te ierte, nu iartă niciodată. Orice femeie, să ții minte de la mine, e mai deșteaptă ca un bărbat de cel puțin două ori. Și mai puternică decât un bărbat”, a spus Vali Vijelie.

Deși până aici lucrurile nu par deloc în favoarea bărbaților, sfaturile nu se termină. Manelistul mai are câteva vorbe de duh pentru bărbații care mai calcă strâmb.

”O femeie iartă când vrea să aibă o familie, că nu există om fără de păcat. Mai e o vorbă: hoțul neprins e negustor cinstit. Și dacă l-a prins, poate o dată nu se pune. Dacă vrea ea să te ierte și vrea să aibă o familie, te iartă”, a explicat solistul. Practic în oricare dintre situații, totul se rezumă la ceea ce dorește să facă soția, după spusele interpretului.

Vali Vijelie ar fi avut în trecut mai multe relații extra-conjugale, dintre care una ceva mai ”profundă”. Cu toate acestea, interpretul a rămas alături de soție și de cei doi copii, care se pare că îi oferă stabilitate.

De altfel, public, Vali Vijelie s-a prezentat mereu ca un familist convins. Semn că orice ”poftă a inimii” ar avea, ”mama la copii”, primează. Și se pare că soția lui a înțeles aceste aspecte și a preferat să rămână în familie.