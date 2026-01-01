Monden

Cum a ajuns Vali Vijelie să cânte pe plajă în Zanzibar. „Cumătrul” a dat startul

Vali Vijelie. Sursa foto: Instagram
Vali Vijelie a făcut înconjurul internetului când au apărut imaginile cu el cântând în Zanzibar. Mai ales că africanilor le-au plăcut ritmurile balcanice pe care au și dansat de altfel.

Vali Vijelie din vacanță pe internet

Artistul a povestit la un podcast cum a decurs întreaga scenă din Zanzibar când el s-a apucat să cânte. ”Eram foarte mulți prieteni, vreo 40 de persoane, ca să-ți dai seama. Și am plecat toți să ne distrăm, în vacanță. Am ajuns la un moment dat pe plajă, noi fără să știm exact valoarea banilor.

Am aflat că 100 de dolari era salariu unui om. Și cumătru meu, dacă avea dolarii și nu avea ce să facă cu ei a început să dea la toată lumea de pe acolo, să ne distrăm. Soțiile erau cu noi și făceam caterincă. El dansa, eu dansam, toți ne distram”, a explicat cântărețul.

A intervenit cumătrul

Iar în cele din urmă cumătrul s-a dus la DJ pentru că îi era dor de cântecele manelistului. Așa că a trecut la acțiune. ”La un moment el a avut ideea și s-a dus la DJ și i-a dat 100 de dolari și a început să pună melodii cu mine. Și la un moment dat a cerut fix melodia asta, că asta era cea care îi plăcea lui: e mare petrecere.

Vali Vijelie

Sursa foto: EVZ

Eu nu știam că acolo sunt foarte-foarte mulți români. Unde eram noi pe plajă s-au strâns foarte mulți oameni… Și mă gândeam că oamenii nu înțeleg nimic din melodiile astea. Dar oamenii au început să danseze, chiar și în afara plajei unde ne aflam noi. Pentru că plaja era delimitată și nu aveam voie să vină toată lumea. Dar m-am dus la patron și l-am rugat să îi lase că sunt români. Și i-a lăsat…”, a încheiat solistul.

Vijelie în Zanzibar

Cert este că acele imagini precum și melodia lui Vali Vijelie au făcut furori de acel Revelion. Nu de alta, dar mai rar vezi oameni din toate colțurile lumii dansând pe ritmuri orientale. Cu toate acestea, Vali Vijelie a reușit performanța de a-i aduce pe toți împreună la petrecere.

