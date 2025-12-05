Ce regrete are Vali Vijelie. E incredibil ce a declarat manelistul

Vali Vijeli, unul dintre cei mai îndrăgiți artiști de muzică de petrecere a povestit care sunt regretele lui. Dar și de unde îi vin ideile pentru piesele pe care le compune.

Cântărețul a explicat la un podcast faptul că nu prea are regrete. Mai exact lucrurile care nu i-au ieșit tocmai cum se aștepta le consider lecții. ”Unde am greșit am învățat. Ce nu m-a omorât m-a întărit. Eu nu am regerete. Mulțumesc lui Dumnezeu, datorită lui, am ajuns aici. Nimic nu e întâmplător, Dumnezeu lucrează prin oameni.

Am întâlnit oameni care am avut ce să învăț de la ei. De multe ori stăm de vorbă cu oameni. Și eu sunt un om care dacă văd că ai potential te sâcâi: hai, bă, să faci aia. Și mulți fug de mine, că știu treaba asta: iar vine Vali, iar îmi spune aia. Trebuie să treacă 7,8, 10 ani să își dea seama ccă eu le-am vrut binele. Și toți care au fugit de mine, care n-au ascultat îmi spun: măi, dacă te ascultam atunci”, a explicat artistul.

De asemenea, acesta a trădat și câteva secrete ale meseriei. A povestit că inspirația îi vine din tot ce se întâmplă în jurul lui. ”Din viața de zi cu zi mă inspir. De exemplu te văd astăzi pe tine, azi cu Vasilica, mâine cu Ioana. Și ce crezi: să iubești două femeie, să nu știi pe care o vrei. Ideea la ”strigă cu mine”, mi-a venit așa: eram la mine în foișor cu colegii mei, cumătru meu, Daniel și voiam să facem o melodie.

Și eu îi explicam cum vreau să fie cântarea să fac oamenii să cânte cu mine. Și s-a uitat la mine, s-a uitat la colegul meu și zice: eu nu-l înțeleg, ce vrea să zic. Și a început să facă el o linie melodică și eu am zis: asta este”, a mai spus Vali Vijelie.

Manelistul a făcut și câteva investiții în domeniul imobiliar. Acesta a construit mai multe blocuri, dar nu a vândut apartamentele. A decis să le dea spre închiriere, pentru că i s-a părut mult mai profitabil