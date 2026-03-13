Cum a fost antamat Bursucu la o nuntă în locul lui Dan Bursuc. Povestea spusă chiar de cel implicat

Numele de scenă din piața mondenă dâmbovițeană poate crea confuzii inclusiv pentru clienți, dar și pentru cei antamați. Este și cazul lui Bursucu, care este chemat deseori să prezinte evenimente în calitate de gazdă și care a fost confudant cu un alt ”bursuc”.

Povestea a fost spusă chiar de Bursucu la podcastul său. ”M-a sunat cineva și m-a întrebat: dl Bursuc?! Și evident că am spus da. Mi-a spus că are nunta, mare frumoasă, la Marriot, dacă se poate. Zic spuneți-mi data, el îmi spune. I-am spus că se poate. El m-a întrebat de onorariu. Și eu i-am spus că era 1500 de euro, toată noaptea să prezint evenimentul.

Și el face o pauză așa și zice: cum să nu, trimit acum banii într-un cont. Eu îi explic că se face contract și acolo se găsește și contul, se plătește 50% avans, restul în ziua evenimentului. Și el zice că-mi plătește tot. Eu îi spun că nu, în cele din urmă cedez, că mi s-a părut puțin disperat”, a povestit artistul.

Iar povestea a continuat. ”Când vine ziua evenimentului, în data respectivă, ajung acolo,nuntă mare, 600 de oameni, mulți, era plin, două săli deschise, ușile deschise. Ceva mare. Ajung acolo, nu mă băga nimeni în seamă. Eu spuneam bună seara la toată lumea. Am fost la mesele alea acolo și tot întrebam de un organizator ceva. Și mi se spunea că vine imediat”, a mai spus Bursucu.

În cele din urmă artistul dă de ginerică pentru lămurirea situației. ”La un moment dat, îl văd pe ginerică și îi zic: salutare. El mă salută și dă să plece, și i-am zis: stai! Că am ajuns. Și el se uită așa la mine și mă întreabă unde am ajuns. Și eu zic am ajuns la nuntă, la care el: la nunta cui? Și eu îl întreb dacă nu e el ginerică. El zice că ba da.

Și eu îi zic: păi am venit la nunta ta. La care el zice că nu crede că am ajuns la nunta lui. M-am gândit că e o cameră ascunsă ceva. Și i-am zis că am vorbit cu el la telefon, i-am arătat numărul că zicea că nu a vorbit cu mine la telefon. Și-a recunoscut numărul de telefon. Și i-am spus că mi-a dat și banii. Și dintr-o dată îl văd că îi cade tavanul în cap și zice: nu ești Dan Bursuc”, a mai spus artistul. În cele din urmă nunta a fost salvată, iar Bursucu s-a dovedit a fi o alegere bună, din greșeală.