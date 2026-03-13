Cum a fost antamat Bursucu la o nuntă în locul lui Dan Bursuc. Povestea spusă chiar de cel implicat

Sursă foto: Captură de ecran Youtube
Numele de scenă din piața mondenă dâmbovițeană poate crea confuzii inclusiv pentru clienți, dar și pentru cei antamați. Este și cazul lui Bursucu, care este chemat deseori să prezinte evenimente în calitate de gazdă și care a fost confudant cu un alt ”bursuc”.

Bursucu a povestit cum a fost confundat cu Dan Bursuc

Povestea a fost spusă chiar de Bursucu la podcastul său. ”M-a sunat cineva și m-a întrebat: dl Bursuc?! Și evident că am spus da. Mi-a spus că are nunta, mare frumoasă, la Marriot, dacă se poate. Zic spuneți-mi data, el îmi spune. I-am spus că se poate. El m-a întrebat de onorariu. Și eu i-am spus că era 1500 de euro, toată noaptea să prezint evenimentul.

Bursucu a anunțat că se căsătorește. Când va avea loc marele eveniment

Bursucu. Sursa: Facebook

Și el face o pauză așa și zice: cum să nu, trimit acum banii într-un cont. Eu îi explic că se face contract și acolo se găsește și contul, se plătește 50% avans, restul în ziua evenimentului. Și el zice că-mi plătește tot. Eu îi spun că nu, în cele din urmă cedez, că mi s-a părut puțin disperat”, a povestit artistul.

Ziua evenimentului, ”șoc și groază”

Iar povestea a continuat. ”Când vine ziua evenimentului, în data respectivă, ajung acolo,nuntă mare, 600 de oameni, mulți, era plin, două săli deschise, ușile deschise. Ceva mare. Ajung acolo, nu mă băga nimeni în seamă. Eu spuneam bună seara la toată lumea. Am fost la mesele alea acolo și tot întrebam de un organizator ceva. Și mi se spunea că vine imediat”, a mai spus Bursucu.

Unde te poate ajuta ChatGPT și unde este mai bine să nu te bazezi pe AI
Autoritățile japoneze au deschis o anchetă după ce un cilindru înalt cât un bloc cu patru etaje a ieșit din pământ 

Mirele dorea un alt Bursuc

În cele din urmă artistul dă de ginerică pentru lămurirea situației. ”La un moment dat, îl văd pe ginerică și îi zic: salutare. El mă salută și dă să plece, și i-am zis: stai! Că am ajuns. Și el se uită așa la mine și mă întreabă unde am ajuns. Și eu zic am ajuns la nuntă, la care el: la nunta cui? Și eu îl întreb dacă nu e el ginerică. El zice că ba da.

Și eu îi zic: păi am venit la nunta ta. La care el zice că nu crede că am ajuns la nunta lui. M-am gândit că e o cameră ascunsă ceva. Și i-am zis că am vorbit cu el la telefon, i-am arătat numărul că zicea că nu a vorbit cu mine la telefon. Și-a recunoscut numărul de telefon. Și i-am spus că mi-a dat și banii. Și dintr-o dată îl văd că îi cade tavanul în cap și zice: nu ești Dan Bursuc”, a mai spus artistul. În cele din urmă nunta a fost salvată, iar Bursucu s-a dovedit a fi o alegere bună, din greșeală.

Ambițiile Franței între tradiția gaullistă și noile realități geopolitice
O întrebare fundamentală: Ce garanții de securitate are Europa fără Statele Unite ale Americii?
România, prinsă între marile jocuri de putere. Ce tactică trebuie să adopte țara noastră

