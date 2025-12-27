Adi Minune, furat de la o nuntă ca să cânte la alta. Mama artistului, în panică

Cântărețul Adi Minune a fost dintotdeauna un solist căutat, din momentul în care a fost descoperit. Drept urmare s-a ajuns până într-acolo încât a fost furat de la școală.

Tinerețile artistului au fost demne de filmele de acțiune. Din momentul în care talentul lui a devenit cunoscut, și el a devenit o țintă. Așa că a fost furat chiar și de la școală pentru o prestație la nuntă.

”M-au furat de la școală ca să nu ajung la nunta unde trebuia să cânt și m-au dus la altă nuntă. Eram la școală la Ștefănești. Mami locuia în oraș. Și au venit și mi-au zis: a zis maică-ta să te duc până la Lizeanu în spate. Și-am zis hai, că știam că mama stă la Lizeanu. Când am văzut că a făcut stânga spre circul Magic, am zis ”hopa, nu e bine, m-au furat”, a explicat solistul.

Manelistul a continuat povestea. ”Eu trebuia să fiu la nuntă la bucur și la Iosif. Sunt doi frați. Și eu am cântat la altcineva. Când am ajuns acolo mi-au zis: dormi cu mine și nevasta-mea în pat.

Când am văzut că au băgat cartofi la cuptor și puiul la rotisor, mi-am zis că e bine aici”, a mai povestit el.

Pe de altă parte, mama manelistului a intrat în panică. ”Mama a intrat în panică că i-a zis bunică-mea că nu a mai venit băiatul acasă. Mama a intrat în panică, s-a dus la cei la care trebuia să ajung, nu eram acolo.

A trebuit să le dea mama banii înapoi. Mă rog, eu le-am dat că la 13 ani aveam 100.000 de lei la CEC”, a mai povestit Adi Minune. Cert este că de la acel moment, artistul nu a mai dus niciodată lipsă de bani.