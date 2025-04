Monden Când l-a salvat Florin Salam pe Adi Minune. Dezvăluiri din spatele cortinei







Adi Minune și Florin Salam au nu doar o relație de prietenie, ci și una de rudenie, în sensul în care sunt naș și fin. Așa se face că ”regele” l-a salvat odată pe nașul său de la o situație neplăcută.

Adi Minune salvat la limită

Manelistul este unul dintre cei mai paroliști din breaslă, drept urmare este și respectat pentru acest lucru. Cu toate acestea există și situații pe care nimeni nu le poate controla. Asta i s-a întâmplat și lui Adi Minune care a fost nevoit să găsească înlocuitor la un eveniment. Nu de alta, dar situația medicală nu i-a mai permis să participe. ”Mie mi s-a întâmplat o singură dată în viață, atunci când am venit din Anglia și mi-a fost puțin rău. Că am cântat într-un curent foarte mare.

Am avut diverticulită, m-am umflat puțin în zona abdomenului. A trebuit să ajung la Craiova și l-am trimis nu în locul meu, că sună urât. L- am trimis să mă salveze pe Florin Salam. A ajuns finul acolo și m-am salvat. Dar nu am lăsat oamenii fără lăutari. Și nu avem de cântat decât o oră”, a explicat Adi Minune în cadrul unui podcast. Cert este că manelistul nu își lasă niciodată promisiunile neonorate. Indiferent de situație, acesta are grijă să fie acoperit, chiar dacă nu e mereu în cea mai bună formă.

Inclusiv atunci când a fost în America pentru a concerta cu toată familia a întâmpinat o situație similară. Fiul său a fost de această dată în imposibilitatea de a performa. Cu toate acestea atât manelistul cât și surorile mezinului au avut grijă să performeze astfel încât oamenii să se simtă foarte bine la concertul lor. La acel moment, Juniorul a ajuns să fie internat chiar la spital, acolo unde i s-au făcut analize, dar și vitamine pentru a-l pune pe picioare.