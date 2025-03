Monden Imagini nemaivăzute din casa lui Adi Minune. Ce are manelistul pe pereți







Celebrul manelist, Adrian Minune, se poate lăuda cu o vilă mare, construită pe terenul care i-a rămas de la bunica lui. Cum casa a fost făcută după gusturile lui și decorarea ei este specială.

Adrian Minune, casă spectaculoasă

Manelistul a construit o casă încăpătoare, mai ales că are trei copii, care din când în când mai stau și pe la el. O astfel de vilă trebuia decorate pe măsură așa că s-a ocupat și el, dar și soția lui. Un element de décor atrage cu siguranță atenția atunci când ajungi în casa lui. Este vorba despre un bust care are niște aripi de înger atașate. Doar că bustul nu are cap, iar aripile sunt aurii. Cu toate acestea, manelistul nu s-a putut abține atunci când a văzut opera de artă la Bassam, unul dintre stiliștii vedetelor.

Așa că a decis să îi cumpere bustul pe care l-a pus pe perete. Dezvăluirea a fost făcută de Karmen, fiica lui Adrian Minune. În rest, casa emană lux, dar garajul este cel care îl întregește. Acolo se află maișini de sute de mii de euro, pe care manelistul le conduce. De asemenea acesta are și psicină care a fost amenajată în spatele casei. Iar unul dintre garaje a fost transformat de bunica lui în bucătărie de vară.

Zeci de mii de euro, lunar

Cert este că din perspectivă financiară Adrian Minune o duce foarte bine. Acesta câștigă spătămânal zeci de mii de euro, mai ales că a început să cânte și alături de copiii lui. Karmen este și cea care a devenit celebră pe cont propriu. Cu toate acestea acum acceptă invitațiile de a cânta alături de tatăl ei despre care vorbește întotdeauna foarte frumos.

De altfel, câteodată la evenimente îi mai cântă și melodiile, atunci când I se cere. Nu de alta, dar nu trebuie să îi plătească drepturi de autor. Adrian Minune și soția lui au trei copii, două fete și un băiat. Toți trei sunt implicați în proiecte muzicale ale tatălui.