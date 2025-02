Monden Karmen, fiica lui Adrian Minune, despre coșmarul trăit în New York







Karmen, fiica lui Adrian Minune, a avut parte de momente dificile înainte de a pleca în Asia Express. Se pare că vedeta a petrecut mult timp închisă în cameră în timpul turneului său din SUA, iar fratele ei a fost internat în spital.

Karmen, fiica lui Adrian Minune, a avut probleme în SUA

Karmen este una dintre celebritățile care vor lua parte la Asia Express 2025. Totuși, înainte de a începe această aventură de neuitat, fiica lui Adrian Minune a întâmpinat mai multe probleme în timpul turneului din SUA.

Karmen dispune de o comunitate considerabilă de fani pe care îi informează constant despre activitățile sale zilnice. Recent, le-a împărtășit celor care o susțin despre coșmarul din timpul turneului din SUA.

Toată familia lui Adrian Minune a fost plecată și a susținut concerte în diverse orașe, însă dificultățile nu i-au ocolit. Dar Karmen și fratele ei, Adrian junior, s-au confruntat cu probleme de sănătate.

În fiecare oraș din SUA a avut necazuri

Artista a fost incapabilă să părăsească camera de hotel din New York din cauza unei toxiinfecții alimentare, iar dificultățile s-au succedat în toate orașele pe care le-au vizitat.

„În fiecare oraș am avut parte de diverse întâmplări. Când am ajuns în New York, nu am văzut decât camera de hotel și restaurantul. I love toxiinfecțiile alimentare”, a spus Karmen pe rețelele de socializare.

Înainte de a întâmpina această problemă în New York, familia Minune a fost în Chicago, unde Adrian Minune junior a avut probleme tot de sănătate.

„Ne pare rău, dragi prieteni, pentru incidentul care a avut loc. Mezinul nostru a suferit o cădere de calciu, dar nu este nimic mai grav. Aceasta s-a datorat stresului, oboselii și emoțiilor. Analizele au ieșit foarte bine. A trebuit să rămânem o zi în spital pentru a efectua toate testele necesare, iar rezultatele au fost excelente. Vreau să le mulțumesc din nou românilor din Chicago pentru sprijinul și înțelegere”, a transmis Adrian Minune, potrivit cancan.ro.