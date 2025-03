Monden Pescobar se laudă cu banii cheltuiți în cluburi: La parcagii dau 400 de lei, la bodyguarzi-1.000 de euro







Paul Nicolau, cunoscut drept Pescobar, a făcut mai multe clipuri în care a explicat ce sume colosale a cheltuit pe seară în Nuba. Asta după ce accesul în clubul de Fițe i-a fost negat.

Pescobar a aruncat cu banii de la parcare până în incintă

Supărat că nu a fost lăsat să intre în Nuba cu tot alaiul, inclusiv Adi Minune, Pescobar a dat cărțile pe față. Acesta le-a povestit fanilor de pe facebook că a cheltuit o avere prin clubul de fițe. ”Cred că sunt în top trei clienți Nuba ca și cheltuieli. Nu are nimeni note mai mari ca ale mele, cred că din România, pe controlate. La mare încă am cea mai mare notă de plată la ei acolo și mese și toată promovarea pe care am făcut-o, așa am simțit eu.

Ieri înainte să ajung la Nuba, am sunat pe unul dintre acționari. Eram cu 10-15 oameni după mine și am sunat să vad dacă are masă. Eu lor nu le-am greșit niciodată cu nimic. Sunt client VIP, trebuiau să mă țină în palme. Eu de fiecare dată dau bodyguarzilor de acolo când intru la Nuba, îi dau șefului bodyguarzilor minim 3 mii de lei, maxim 1000 de euro să împartă la toți bodyguarzi. La parcagii nu le dau 200 le dau 400 de lei să îmi parcheze mașina. Asta e gestul meu față de ei și față de respect. Și întrebați-i pe ospătarii lor dacă există cineva care le lasă mai mult tips din România, pentru că respect munca oamenilor din HORECA”, a povestit acesta.

Adi Minune șocat de gestul lui Pescobar

Chiar și așa, reacțiile internauților nu a fost tocmai de susținere a lui. Mulți i-au reproșat că nu are o atitudine demnă de un om de afaceri. Inclusiv Adi Minune s-a cam strâmbat când la petrecerea de dinainte, Paul Nicolau a spart un pahar de șampanie pe ceasul său în timp ce-l ținea de mână pe manelist.