Văduva lui Gabriel Cotabiță, sub control judiciar. Noi detalii despre dosarul de proxenetism

Alina Cotabiță, văduva cunoscutului artist Gabriel Cotabiță, a fost plasată sub control judiciar într-un dosar de proxenetism, după ce inițial fusese arestată la domiciliu, potrivit Poliției Capitalei. Măsura a fost dispusă de magistrații Judecătoriei Sector 5 București – Secția Penală și se aplică pe o perioadă de 60 de zile, între 2 martie și 30 aprilie 2026.

Alina Cotabiță este acuzată că a promovat, pe rețelele sociale, maseuze care, în realitate, ar fi practicat prostituția în saloanele de masaj pe care le gestiona. Activitatea întregii rețele ar fi fost coordonată de o femeie în vârstă de 80 de ani.

„În perioada aprilie 2025 – prezent, nouă persoane ar fi facilitat practicarea prostituției de către mai multe femei, activitatea fiind desfășurată în cadrul a două saloane de masaj erotic din București”, a precizat Poliția Capitalei.

Anchetatorii au efectuat percheziții atât la sediile saloanelor, cât și la domiciliile celor implicați, ridicând sume de bani ce depășesc un milion de lei, în mai multe valute. Una dintre locații, frecventată inclusiv de turiști, funcționa de peste două decenii, conform martorilor locali.

Decizia instanței a venit după ce contestațiile formulate de inculpați, inclusiv Alina Cotabiță, au fost admise parțial, iar propunerea Parchetului de a prelungi arestul la domiciliu sau a dispune arestarea preventivă a fost respinsă ca neîntemeiată. În acest context, Alina Cotabiță și ceilalți inculpați implicați au fost puși sub control judiciar.

Autoritățile au explicat că măsura controlului judiciar implică obligația de a respecta anumite restricții și interdicții, în vederea asigurării bunei desfășurări a anchetei și prevenirii eventualelor riscuri pentru victime sau pentru desfășurarea procesului penal.

Potrivit anchetatorilor, văduva lui Gabriel Cotabiță ar fi administrat unul dintre saloanele implicate și ar fi folosit platformele online pentru a atrage clienți. Investigația continuă pentru a stabili întreaga amploare a rețelei și implicarea tuturor persoanelor vizate.