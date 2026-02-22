Văduva lui Cotabiță, reținută într-un dosar de proxenetism. Descinderi la saloane de masaj erotic din București. Update

Update. Una dintre persoanele reținuta ar fi văduva cântărețului Gabriel Cotabiță. Coordonatoarea rețelei ar fi o pensionară de 80 de ani.

Nouă persoane, manageri și angajați ai două saloane de masaj erotic din zona centrală a Capitalei, sunt cercetate pentru proxenetism în formă continuată, fiind suspectate că, din aprilie 2025, ar fi înlesnit practicarea prostituției de către mai multe femei. Opt dintre acestea au fost reținute pentru 24 de ore, urmând a fi prezentate în fața magistraților cu propunere legală, a anunțat Poliția Capitalei.

La percheziții au fost ridicate sume importante de bani: aproximativ 370.000 de lei, aproximativ 86.000 de euro, 15.000 de dolari și aproximativ 3.000 de lire sterline.

„La data de 21 februarie 2026, polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Serviciul de Investigații Criminale Sector 5, cu sprijinul polițiștilor din cadrul Secțiilor 17, 18, 19 și 24 Poliție, precum și al polițiștilor din cadrul Serviciului de Poliție Canină, au pus în executare nouă mandate de percheziție domiciliară, în municipiul București și în județul Ilfov, într-un dosar penal în care se efectuează cercetări privind săvârșirea infracțiunii de proxenetism în formă continuată”, a mai transmis Poliția Capitalei.

Potrivit anchetatorilor, începând cu luna aprilie 2025, cele nouă persoane ar fi înlesnit practicarea prostituției de către mai multe femei, activitatea fiind desfășurată în cadrul a două saloane de masaj erotic din municipiul București. Surse apropiate anchetei au declarat că cele două saloane se află în zona centrală a Capitalei.

Conform poliției, persoanele bănuite ar fi creat o aparență de legalitate a activităților desfășurate în saloane: „În acest context, persoanele bănuite, prin crearea unei aparențe de legalitate a desfășurării activităților în respectivele saloane, ar fi înlesnit practicarea prostituției prin disimularea realizării, în mod ilegal, de către persoanele vătămate, a unor servicii de masaj erotic, în scopul obținerii de foloase materiale”.

Sâmbătă, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Sector 5 au pus în executare cele nouă mandate de percheziție domiciliară, persoanele bănuite fiind depistate și conduse la audieri. Față de opt dintre acestea a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore, urmând a fi prezentate în fața magistraților cu propunere legală. Cele nouă persoane ridicate și duse la audieri sunt manageri și angajați ai celor două saloane de masaj erotic.

În urma perchezițiilor au fost identificate și ridicate mai multe bunuri, inclusiv sume de bani în lei și valută: aproximativ 370.000 de lei, aproximativ 86.000 de euro, 15.000 de dolari și aproximativ 3.000 de lire sterline.

Cercetările sunt continuate de Serviciul de Investigații Criminale Sector 5, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 5, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de proxenetism în formă continuată.