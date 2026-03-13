Monden

Ultimul omagiu pentru Mugurel Vrabete. Fanii sunt așteptați la Sala Palatului

Ultimul omagiu pentru Mugurel Vrabete. Fanii sunt așteptați la Sala Palatului
Cei care doresc să-i aducă un ultim omagiu basistului Mugurel Vrabete îl pot face vineri, 13 martie, între orele 14:00 și 20:00, la Sala Palatului, accesul fiind prin intrarea artiștilor de pe Strada Valter Mărăcineanu., a anunțat trupa Holograf pe Facebook.

Ultimul omagiu pentru Mugurel Vrabete

O ceremonie de rămas-bun va avea loc sâmbătă dimineață, între orele 09:00 și 11:00, la Crematoriul Vitan Bârzești (Strada Iuliu Hațieganu nr. 1). Trupa Holograf a transmis că fiecare spectacol din perioada următoare va fi un omagiu adus colegului lor și prietenului pierdut. Mugurel Vrabete a murit la vârstă de 70 de ani după o luptă grea cu cancerul. În ultima perioada, artistul se simțea tot mai rău.

Concertele Holograf nu se amână

Colegii săi au anunțat că, în ciuda durerii, programul concertelor stabilit pentru luna martie va fi respectat. Astfel, spectacolele din Arad (13 martie), Reșița (14 martie), Timișoara (15 martie) și București, la Sala Palatului (17 martie), se vor desfășura conform planului, respectând deviza lui Mugurel: „The show must go on”.

Povestea lui Mugurel Vrabete

Trupa se confruntă cu momente dificile după decesul lui Mugurel Vrabete, care s-a stins din viață la 70 de ani, în urma unei boli grave. Artistul s-a alăturat Holograf în ianuarie 1987, înlocuindu-l pe Marti Popescu, și a contribuit decisiv la succesul albumului „Holograf 3” din 1988, vândut în peste 200.000 de exemplare, unul dintre cele mai apreciate discuri românești ale anilor ’80.

„Ne ajută mult să simțim cât de mulți oameni l-au iubit și l-au respectat pe Mugurel”, au transmis membrii trupei Holograf.

Mugurel Vrabete a fost apreciat nu doar pentru talentul său muzical, ci și pentru profesionalismul cu care a susținut fiecare proiect al trupei, aducând echilibru sonor și rigoare tehnică. Contribuția sa a definit sunetul Holograf timp de decenii, iar pierderea sa marchează sfârșitul unei epoci, lăsând în urmă amintiri și muzică care vor rămâne vii în inimile fanilor și ale colegilor de scenă.

