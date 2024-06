Monden Dan Bittman știe să facă și bani, nu doar muzică. Ce afaceri a dezvoltat solistul Holograf







Numele Dan Bittman vinde chiar și la 62 de ani. Solistul trupei Holograf face bani chiar și fără colegii alături de care a făcut vreme de patru decenii istorie în industria muzicală autohtonă.

Dan Bittman este printre puținii artiști din România care se poate mândri cu o carieră de aproape 40 de ani. Piesele trupei Holograf încă mai sunt cerute de fanii nostalgici. Artistul ține spectacole chiar și fără membrii trupei.

Desigur că Tino Furtună, Edi Petroșel, Romeo Dediu și Iulian Vrabete și-au dat acordul ca solistul să cânte piesele formației și fără ei. Deși cântă mai rar alături de trupă, Dan Bittman susține concerte în cluburile mici sau la festivalurile de folk alături de Marius Bațu, un colaborator vechi al trupei.

Onorariul trupei Holograf este pe măsura repertoriul trupei. Fanii care vor să-i vadă pe Dan Bittman și compania trebuie să plătească până la 15.000 de euro la care se adaugă cheltuielile de transport. Fără veteranii trupei, solistul se mulțumește cu un onorariul de 3.500 de euro, însă concertele sunt alese cu mare atenție, astfel încât imaginea trupei să nu aibă de suferit.

Veniturile trupei Holograf au scăzut cu 43%

Cu toate acestea, artistul nu obține bani doar din concerte. Mai ales că anul trecut profitul trupei a scăzut cu 43% până la 173.583 de lei, la o cifră de afaceri de 2.532.451 lei, potrivit Fanatik. Dan Bittman își rotunjește veniturile cu parcul de distracții Danutz Casa SRL.

Un proiect pus în funcțiune în 2017, când a avut o cifră de afaceri de aproximativ 430.000 de lei, ceea ce ar însemna un profit de 57.807 lei. Pandemia din 2022 a afectat veniturile tuturor trupelor, iar Holograf nu a făcut excepție. Motiv pentru care artistul a fost nevoit să se orienteze rapid, în condițiile în care în anul respectiv Holograf a avut doar șase concerte.

„Să mă facă banii pe mine, nu, niciodată. Gloria, care glorie? Am crezut mereu în valoarea individului. În pandemie nu am cântat, de fapt am cântat șase spectacole cu Holograf în doi ani de zile. Și probabil tot atâtea cu Marius Bațu cu care am un proiect. Măcar 100, măcar 60, 20, pandemia ne-a amuțit pe toți. Când am avut operația am stat în pauză 5-6 luni, aia a fost”, a precizat Dan Bittman.

Cum s-a descurcat Dan Bittman în perioada de pandemie

Numele Dan Bittman vinde chiar și la 62 de ani, după cum a recunoscut și artistul. În perioada de lock-down veniturile au curs din alte proiecte. Din televiziune, imobiliare și alte activități adiacente.

„Culmea e că n-am câștigat din muzică cât am câștigat din activități adiacente. Am făcut la un moment dat niște case, am făcut televiziune mult, am făcut… Se câștiga foarte bine, dar din altele. Am câștigat și din muzică, că mă bate Dumnezeu dacă zic că nu, dar spun ca idee. Eu am muncit, eu mi-am muncit banii. Când aveam nevoie de bani nu stăteam să întind mâna”, spunea Dan Bitmman în podcastul lui Mihai Morar.