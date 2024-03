Politica Dan Bittman se vrea un politician rebel: „Nu aș fi genul de primar care să stea în birou”







Dan Bittman a declarat că încă nu știe dacă va candida la Primăria Sectorului 1 sau nu. El a spus că este un artist adevărat și un om direct și că ar putea fi un edil atipic, care nu stă toată ziua degeaba la birou.

„Personal, am preferat să fiu și să rămân un artist. Ceea ce am făcut în tinerețea mea, în regimul de dinainte, fac și azi. Nu mi-am schimbat brusc meseria sau pasiunile după 1990, după interese de nu știu ce fel. În primul rând, nu mă văd în pielea politicianului de rând. Nu am fost și nu voi fi cineva care să poată fi înregimentat, să ascult de șeful meu de partid sau să zic ca el și să fac ca mine. Nu, eu am spus mereu lucrurilor pe nume. Am fost și am rămas o persoană directă, care am preferat mereu adevărul, uneori poate chiar prea direct și asta poate deranja!”, a spus Dan Bittman.

Dan Bittman crede că va fi un primar bun

Cântărețul a mai spus că este la curent cu ultimele „mișcări politice” și că ar avea șanse reale de succes. El a declarat că își dorește să fie un primar care să se plimbe, să vobească cu oamenii și să vadă personal cum se schimbă lucrurile în bine.

„Nu aș fi genul de primar care să stea în birou. Prin natura firii mele, îmi place să mă plimb, să iau contact cu oamenii, să văd personal cum se transformă lucrurile. Dar decizia finală nu am luat-o! Cochetez cu ideea!”.

Este la curent cu ultimele mișcări politice

„Sunt la curent cu propunerile de primar, indiferent că e vorba despre Popescu Piedone sau Nicușor Dan. La nivelul Sectorului 1, în care locuiesc de altfel, am văzut candidatura unui personaj mai vechi, care a mai fost primar. Nu știu ce îl recomandă, performanțele trecute sau planurile viitoare. Îmi amintesc de anumite lucruri din viața acestuia și alung gândul că respectivul o fi revenit în politică doar fiindcă nu o mai având și surse de venit. Sau un altul care înainte de 1989 era cunoscut tuturor din postura de apropiat al vechiul sistem și care imediat după s-a transformat în altceva. Știu cei în cauză la ce mă refer, fiindcă am și eu informațiile mele”, a mai spus el.

Dan Bittman o critică pe Clotilde Armand

Artistul a criticat administrația actuală și pe primarul Clotilde Armand. El a declarat că aceasta ar fi putut face mai multe modificări în Sectorul 1.

„Trec des prin cartier și vă pot spune că nu sunt modificări esențiale produse în ultimii patru ani. De fapt, dacă stau și mă gândesc bine, nu sunt în ultimii 30 de ani. Tot ce observi sunt apariția unor construcți de diverse tipuri, cel mai probabil rezultatul intervenției unor rechini imobiliari”, a spus solistul trupei Holograf pentru Playtech.