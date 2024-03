Politica Piedone o acuză pe Clotilde Armand că și-a bătut joc de un buget uriaș, la Sectorul 1







Piedone critică abordarea lui Clotilde Armand și implicit gestionarea banilor și sugerează că, dacă avea la dispoziție același buget precum edilul Sectorului 1, ar fi transformat Sectorul 5 într-un veritabil Las Vegas al României.

De asemenea, actualul edil din Sectorul 5 a părut să-i ia apărarea primarului general al Capitalei, Nicușor Dan, menționând că el nu are nicio vină pentru lipsa de progrese din București. Ci, de vină ar fi cei care blochează bugetul.

Piedone critică administrația lui Clotilde Armand în Sectorul 1

„Dacă aveam banii franțuzoaicei de la Sectorul 1, făceam Sectorul 5 ca Las Vegas. Foștii primari generali nu au înțeles fișa postului. Pe mine nu mă interesează cine iese la sectoare.

Dacă unii blochează bugetul, sunt mitici. Aici vă spun eu, Nicușor Dan nu are nici o vinovăție.

M-ați întrebat ce aș face în Sectorul 1, dacă ajung primar general. Îi dau o stație lui Clotilde Armand și dacă nu răspunde, mă voi ocupa eu”, a spus Cristian Popescu Piedone într-o intervenție la România TV.

Ulterior, edilul și-a adus singur laude și a spus că înainte să vină el la Sectorul 5, totul era o plin de mizerie, iar acum se spală fiecare trotuar.

Edilul Sectorului 5 a venit cu roaba în emisiune

De altfel, apariția sa la postul de televiziune a fost cel puțin una ieșită din comun. Piedone a vrut să arate că e pus pe fapte mari dacă va fi ales de bucureșteni la Primăria Capitalei.

Edilul Sectorului 5 s-a prezentat la televiziune îmbrăcat ca pe șantier, purtând o vestă reflectorizantă și cască în cap, și a împins o roabă în timp ce intra în studio.

„Am venit cu cazmaua, ciocan, mistrie, aer curat, verde. Am adus și un cireș. ei vor gusta cireșele amare. Sunt lucrurile de care are nevoie Capitala.

Eu n-am venit să mă victimizez. pentru mine orice injecție mă motivează. O respect pe doamna Firea, pe domnul Pandele. Suntem într-o competiție electorală”, a spus Piedone.

Primarul a mai făcut apel la cuvântul victimizare într-un alt interviu recent, menționând că el oricum este exponentul nedreptății din România, după ce a fost găsit vinovat în dosarul Colectiv.