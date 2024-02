Politica Piedone împarte primăriile din București. PSD a rămas fără reacție







Conducerea PSD nu a negociat cu Cristian Popescu Piedone vreo susținere pentru el sau pentru fiul său la Primăria Generală ori a Sectorului 5. Informația a fost dezvăluită de președintele interimar al Camerei Deputaților Alfred Simonis după o întâlnire cu primarul de sector.

Piedone nu a discutat cu reprezentanții PSD despre o eventuală susținere la Primăria Generală. La fel nu au fost discuții cu privire la promovarea fiului său, Vlad, la Primăria Sector 5. Președintele interimar al Camerei Deputaților, Alfred Simonis, a confirmat că a avut o întrevedere cu cei doi. El a spus că discuțiile au fost pe alte subiecte.

Piedone și-a negociat candidatura cu PSD

Alfred Simonis a confirmat că a avut o întrevedere, zilele trecute cu primarul Sector 5 și cu fiul acestuia. Cei doi, Piedone și fiul său, l-au vizitat în biroul de la Camera Deputaților. La discuții, a recunoscut Simonis, ar fi participat și Marcel Ciolacu. Cu toate acestea, nu a fost abordat vreun subiect legat de o candidatură la alegerile locale.

„Nu a existat nicio discuţie la mine în birou cu domnul Piedone nici despre Primăria Capitalei, nici despre Primăria Sectorului 5. Domnul Piedone a venit la mine în birou împreună cu fiul dânsului, care ştiţi că este parlamentar”, a declarat Alfred Simonis.

Potrivit spuselor sale, Marcel Ciolacu ar fi intrat în birou fără să știe că cei doi Piedone sunt acolo. Simonis spune că cei trei s-au salutat și au stat de vorbă, dar pe alte subiecte.

„A participat şi domnul Ciolacu la un moment dat, pur întâmplător, fiind în Parlament, neştiind că domnul Piedone este în birou în acel moment. S-au întâlnit, s-au salutat, ne-am salutat, am stat de vorbă, dar nu am vorbit nici de Primăria Sectorului 5, nici de Primăria Generală a Capitalei. Repet, eu încerc să mă ocup la Cameră de ceea ce înseamnă activitatea Camerei şi la Timiş de ce înseamnă PSD Timiş”, a mai spus politicianul PSD.

Primăria Sector 5, afacere de familie

Cristian Popescu Piedone a anunţat, duminică seară, că va candida la Primăria Capitalei, din partea PUSL. Totodată, el a anunțat că îl va propune pe fiul său candidat la Primăria Sectorului 5, în locul său. Mai mult, a anunțat că-l va susține pe Daniel Băluță pentru un nou mandat la Sectorul 4, iar pe prefectul Rareș Hopincă îl va promova la Sectorul 2.

Piedone este dat cu șansa a treia la Primăria Generală, în cazul în care ar candida. Un sondaj CURS arată că Nicușor Dan are prima șansă, cu 36%, iar Gabriela Firea pe cea de-a doua cu 33%. Edilul de la Sector 5 este cotat abia cu 10% în preferințele bucureștenilor, iar candidatul PNL, Sebastian Burduja cu 8%. Cu toate acestea, Cristian Popescu Piedone susține că finala pentru Capitală se va da între el și Nicușor Dan.

„Eu am suportul electoratului, am suportul firului de iarbă, de acolo provin. Dai în mine, dai în fabrici și uzine, dai în clasa muncitoare. Mi-a venit rândul și mi-a venit rândul biologic, datorită experientei mele în administrație publică locală. Bucureștenii au nevoie de un doctor, dar nu au nevoie de unul care a depus jurământul în fața lui Hipocrate, ci de unul din administrație locală.

Iar cei 30 de ani ai mei mă legiferează că eu am depus jurământul în fața electoratului, în diverse etape ale Bucureștiului, consilier, general consilier, am lucrat la mai multe sectoare, inspector general. Am depus jurământul acela în fața cetățenilor. Finala se joacă între mine și Nicușor Dan”, a spus Piedone.

Piedone vrea să-l lase pe Băluță moștenitor la Capitală

În declarațiile sale, primarul Sectorului 5 se laudă că el l-a promovat pe actualul edil de la Sectorul 4, Daniel Băluță. S-ar fi întâmplat după 2012, când acesta i-a devenit viceprimar. El spune că l-a ales datorită instinctului său, deși recunoaște că PSD i l-a impus.

„Daniel Băluță este un primar tânăr. În 2012 a intrat prima oară în administrația locală. După doi ani de zile devine viceprimar când fostul viceprimar al meu, după un mandat și jumătate pleacă pentru un job privat în străinătate. PSD îmi spunea să-l sprijin ca să devină viceprimar și zic omul e dentist, ce are una cu alta. Astăzi, nu că sunt mândru, pe instinctul meu, puteam să aleg o grămadă din acei consilieri care să devină viceprimar în locul lui Alex Popescu, și am zis da Băluță”, a spus Piedone.

Primarul își laudă fostul colaborator spunând că acesta a continuat ceea ce i-a lăsat el. Piedone își asumă o parte din meritele edilului PSD, spunând că a dezvoltat ceea ce a aranjat el în sectorul 4. Mai mult, plusează și susține că-l va lăsa „moștenitor al tronului” la Primăria Generală. Până atunci, Daniel Băluță va trebui să se mulțumească cu faptul că PUSL nu pune candidat la Sectorul 4.

„Băluță a excelat și excelează prin tot ceea ce face. A găsit un teren însămânțat deja la sectorul 4 și sunt mândru că a continuat. Eu am făcut curat, eu am aranjat sectorul 4, el a venit și l-a dezvoltat. Nu a luat sectorul de la zero. Va fi moștenitorul tronului la un moment dat. Astăzi este o alianță PUSL- PSD, pe sectorul 4, nu ne punem candidat de primar, îl susținem pe Daniel Băluță”, a spus Piedone.