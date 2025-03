Ucraina vrea o nouă înțelegere pentru exporturile de cereale. Cerințele oficialilor de la Kiev

Ucraina își propune să convingă partenerii europeni să extindă un parteneriat care exonerează produsele agricole ucrainene de la plata taxelor vamale.

Acest acord, implementat în 2022 pentru a sprijini Ucraina în timpul războiului de agresiune rus, urmează să expire pe 6 iunie.

În acest context, Comisia Europeană a reintrodus taxe vamale pentru anumite produse, iar negocierile se preconizează a fi dificile, conform AFP.

În timpul unei vizite la Paris, președintele Comisiei Agriculturii din Parlamentul ucrainean, Oleksandr Haidu, a făcut apel la un „parteneriat” cu Franța și Uniunea Europeană în domeniul agricol.

„Ceea ce este cel mai urgent este o reînnoire a acordului (...). Ce facem după 6 iunie?”, întreba el.

Până în prezent, nu a fost prezentat niciun proiect de acord, a exprimat el îngrijorarea miercuri, la Bruxelles.

„Ucraina dorește un acord cât mai curând, deoarece agricultorii ucraineni nu au claritate și nu își pot planifica activitățile”, a subliniat el.

Acest acord stârnește reticențe în rândul agricultorilor din anumite state membre ale Uniunii Europene, care acuză o concurență neloială.

Țările vecine Ucrainei își declară sprijinul pentru Kiev, dar subliniază necesitatea de a-și proteja proprii agricultori.

Astfel, în urma creșterii importurilor, unele state membre UE, precum Ungaria, Slovacia și Polonia, au impus restricții unilaterale.

Bruxellesul a impus, la rândul său, limitări pentru anumite produse ucrainene, pentru a proteja alimentele considerate „sensibile”, cum ar fi ouăle, carnea de pasăre, zahărul, ovăzul, porumbul, cerealele decorticate și mierea.

