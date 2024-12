Sport Dezvăluiri explozive despre Dan Șucu. Patronul Rapidului, recrutat de Securitate







Apar tot mai multe detalii despre patronul Rapidului, Dan Șucu, după ce a cumpărat clubul italian de primă ligă Genoa. Conform unei adeverințe emise în 2015 de Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității (CNSAS), milionarul român ar fi avut legături cu Securitatea. Totuși, decizia instituției a fost de "necolaborare".

Solicitarea a fost trimisă de Evenimentul Zilei în anul 2015. Pe atunci, Dan Viorel Șucu era vicepreședinte al Asociației Marilor Rețele Comerciale din România și membru-fondator al Asociației Clubul Sportiv – Tenis Club Herăstrău.

„Mircea Crișan”, numele conspirativ al lui Dan Șucu

Decizia CNSAS a fost că acesta "NU a colaborat cu Securitatea, în sensul legii".

Dan Șucu a fost recrutat "pentru încadrarea informativă a turiștilor străini care efectuau excursii prin ONT Carpați, a firmelor turistice și a ziariștilor invitați de Ministerul Turismului, precum și a cetățenilor români care întrețineau relații neoficiale cu aceștia; la data de 16.08. 1984 a semnat un Angajament, preluând numele conspirativ «Mircea Crișan»”, se arată în documentul CNSAS.

Pasaje din informările lui Dan Șucu

Iată câteva pasaje din informările lui Dan Șucu despre turiști sau colegi, apreciate de CNSAS drept neconcludente pentru a fi declarat colaborator al Securității, publicate de gsp.

-„Subiectul l-a însoțit, în seara zilei de 24.11.1987, pe ataşatul militar al ambasadei S.U.A., S. G., la restaurantul Favorit din Poiana Brașov.

Din cele discutate, am înțeles că un atașat este trimis de obicei pentru o perioadă de doi ani şi că S.G. nu a avut o reşedință stabilă în timpul carierei militare, ci a fost mutat din stat în stat din confederația americană.

Am înțeles, de asemenea, că a avut o slujbă asemănătoare acum zece ani în URSS. G.S. a terminat facultatea de ştiințe economice şi a continuat cu cea de ştiințe politice, iar din cele discutate am avut impresia că este sigur că ar fi un bun psiholog. La întrebarea mea despre modul de avansare în armata S.U.A., am primit ca răspuns «colonel se ajunge pe propriile aptitudini, iar general numai pe considerente politice»”;

Actualul om de afaceri era înainte de Revoluție ghid al Oficiului Național de Turism (ONT), entitatea care, printre altele, gestiona vizitele în regim organizat ale turiștilor străini veniți în România.