50 de ani de rock românesc: IRIS pregătește un concert aniversar de excepție

Legendara trupă IRIS se pregătește să marcheze 50 de ani de activitate cu un eveniment de excepție pe scena Berăriei H. Pe 11 noiembrie 2025, publicul va avea ocazia să retrăiască momente istorice ale rockului românesc într-un concert aniversar unic, ce promite să fie unul dintre cele mai memorabile evenimente muzicale ale anului.

Evenimentul va începe cu accesul începând cu ora 18:00, iar spectacolul propriu-zis va demara la 20:30. Publicul se va bucura de prezența membrilor actuali ai trupei: Nelu Dumitrescu, Costi Sandu, Relu Marin, Tibi Duțu și Radu Falevici, alături de invitați speciali care promit să transforme seara într-un adevărat spectacol multimedia.

IRIS va prezenta opera rock „Efemeride”, un show grandios ce aduce împreună cei mai mari artiști. Printre invitați se numără astronautul Dumitru Dorin Prunariu, Dan Bittman împreună cu trupa Holograf, Bodo de la Proconsul, Rareș Totu, actorul Flaviu Crișan, chitaristul Nicu Patoi, mezzosoprana Angelica Popescu, Ellie Heart (Eliza Manda), Cristian Lucian Dumitrescu, Cezar Popescu de la Vița de Vie, Andrei Bălașa și George Costinescu.

Concertul va fi un prilej de a retrăi hituri ce au definit cariera IRIS de-a lungul a cinci decenii, dar și de a descoperi interpretări inedite și momente surpriză pregătite special pentru această aniversare. Show-ul promite combinația perfectă între muzică live de calitate, elemente vizuale spectaculoase și invitați de marcă care au influențat cultura românească contemporană.

Biletele sunt disponibile în trei categorii, adaptate diferitelor preferințe ale publicului: 129 de lei pentru Cat. A, cu loc la masă în fața scenei, 89 de lei pentru Cat. B, acces general cu loc la masă, și 59 de lei pentru Cat. C, cu loc la masă în părțile laterale ale sălii.

Achiziția se poate realiza online, prin [www.yellowtickets.ro](http://www.yellowtickets.ro), sau direct la intrare în ziua evenimentului, cu mențiunea că pot exista comisioane suplimentare aplicate de platformele de ticketing.

Evenimentul aniversar al trupei IRIS nu este doar un concert, ci o celebrare a unei istorii impresionante în muzica românească, reunind generații de fani într-o seară dedicată pasiunii pentru rock, creativitate și emoție autentică.