Trupa care a rupt inimile fanilor. S-a destrămat brusc

Concert / Sursa foto Pixabay
Trupa Amicii a fost unul dintre fenomenele muzicale ale începutului anilor 2000 în România, reușind să cucerească rapid inimile tinerilor prin melodii ritmate și prezențe carismatice pe scenă.

Formată din cinci membri, printre care și Florin Ristei și Edy Iorga, trupa a devenit cunoscută mai ales pentru piesa „Dana”, care le-a adus recunoașterea publicului și i-a propulsat în topurile muzicale ale momentului.

Succesul trupei Amicii

Stilul lor energic și abordarea prietenoasă cu fanii i-au transformat rapid într-un nume de referință în showbiz-ul românesc, chiar dacă parcursul lor a fost relativ scurt.

În perioada activă, membrii trupei au susținut numeroase concerte, iar succesul lor a venit și cu câștiguri financiare semnificative. Solistul trupei Florin Ristei a povestit cum a gestionat veniturile obținute în acei ani.

„În cei patru ani de spectacole, cu trupa Amici, am câștigat în jur de 80.000 de euro”, a declarat artistul.

La sfatul mamei sale, profesoară de franceză, Ristei a investit banii într-un apartament în cartierul Berceni, alegere care i-a oferit o siguranță financiară pe termen lung.

Florin Ristei

Sursa: Florin Ristei/ Instagram

Ce au făcut cu banii

Pe de altă parte, Edy Iorga, fiul regretatului Leo Iorga și coleg de trupă, a recunoscut că și-a cheltuit veniturile în mod diferit, pe distracții și experiențe personale.

„Eu, însă, i-am spart pe toți, ca un idiot. Ieșeam în Orășelul Copiilor cu micuții din vecini, îi adunam pe toți din față blocului și plecam în parc. I-am distrat pe toți, iar eu am rămas fără bani și cu facerea de bine. Mi-am luat totuși un telefon, de ultimă generație, iar singura investiție reală a fost într-un computer performant”, a povestit Iorga.

Trupa Amicii s-a destrămat brusc

Deși succesul a fost evident, în 2004, trupa s-a destrămat, iar membrii și-au urmat drumuri separate în viață și carieră. Motivul despărțirii nu a fost niciodată clarificat oficial, însă Edy Iorga menționează că s-a dorit schimbarea proiectului și că, deși Florin Ristei a încercat ulterior să formeze o trupă cu doi chitariști, inițiativa nu a prins.

„Nu știu de ce ne-am despărțit, în 2004, după patru ani de colaborare. Cu Florin am rămas în relații bune, ne salutăm, când ne vedem, e mult să spun că am rămas într-o prietenie”, a spus Iorga.

Deși timpul a trecut și membrii trupei s-au schimbat, fiecare cu parcursul său personal și profesional, perioada în care au cântat împreună a rămas una memorabilă. Florin Ristei, de exemplu, a continuat să construiască o carieră muzicală solidă. El a scos numeroase hituri și a ajuns jurat la X Factor.

Edy Iorga, la rândul său, a rămas în contact cu lumea muzicală, însă a ales un traseu mai discret, în comparație cu cariera solo a colegului său.

