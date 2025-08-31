Monden Trupa care a cucerit România și apoi s-a destrămat: povestea unui fenomen







În 2010, România a trăit un adevărat fenomen cultural și muzical: „LaLa Band”. Grupul a fost format din tineri talentați, actori și cântăreți, care și-au legat numele de serialul „Pariu cu viața”, difuzat dePro TV.

Serialul, lansat în 2011, a reușit să atragă milioane de telespectatori prin combinația de muzică, povești de dragoste, conflicte adolescențiale și intrigi familiale.

Trupa s-a născut odată cu proiectul televizat. „Pariu cu viața” prezenta povestea unor liceeni pasionați de muzică, care își doreau să ajungă pe marile scene.

Pentru autenticitate, Pro TV și MediaPro au decis ca actorii să formeze în viața reală o trupă muzicală, care să cânte piesele din serial și să susțină concerte. Așa a luat naștere LaLa Band, un proiect coordonat de producătorii Ruxandra Ion și Radu Alexandru.

LaLa Band a reunit peste 20 de tineri artiști, dintre care mulți și-au construit ulterior cariere de succes. Printre cei mai cunoscuți se numără:

Sore Mihalache, care a devenit ulterior cântăreață solo de succes, cu numeroase hituri.

Alina Eremia, una dintre cele mai apreciate voci feminine din muzica românească actuală.

Dorian Popa, care după serial și-a dezvoltat o carieră în muzică, televiziune și în online.

Criss și Vlad (Cristina Ciobănașu și Vlad Gherman), care nu doar că au jucat roluri principale în „Pariu cu viața”, dar au continuat în alte producții și și-au consolidat imaginea de cuplu pentru mulți ani.

Rapha Tudor, Bubu Cernea, Alexia Talavutis, Ioana Anuța (Jo) și mulți alții, fiecare cu un parcurs diferit după destrămarea trupei.

Serialul a fost construit pe modelul internațional al producțiilor de tip „musical drama”, combinând episoade de ficțiune cu momente muzicale live. Povestea urmărea un grup de adolescenți care intrau într-o trupă muzicală, treceau prin rivalități, iubiri imposibile și lupte pentru afirmare.

Personajele trăiau drame și bucurii recognoscibile pentru publicul tânăr, ceea ce a transformat producția într-un magnet pentru adolescenți.

Serialul a avut mai multe sezoane și a dat naștere unei adevărate comunități de fani. Concertele trupei, organizate în săli pline din întreaga țară, erau dovada că proiectul depășise granițele televiziunii. Grupul a lansat și albume, iar piesele lor, printre care „Stage of Joy”, „Dance Dance Dance” sau „Open Your Eyes”, au devenit imnuri pentru o generație.

La apogeu, LaLa Band nu era doar o trupă muzicală sau un serial de televiziune, ci un brand recunoscut. Tinerii membri apăreau pe coperta revistelor, erau invitați la emisiuni și deveniseră modele pentru adolescenți.

Succesul lor se explica prin faptul că mulți fani se regăseau în poveștile serialului și, în același timp, îi vedeau pe actori urcând pe scenă în viața reală.

În ciuda succesului, proiectul nu a durat foarte mulți ani. „Pariu cu viața” și-a încheiat producția, iar odată cu dispariția serialului s-a încheiat și drumul comun al LaLa Band. Membrii au început să își urmeze propriile cariere și drumuri artistice. Mulți dintre ei și-au construit o identitate solo, în muzică sau televiziune.

Dorian Popa a devenit unul dintre cei mai vizibili artiști, cu o carieră care îmbină muzica, televiziunea și vlogging-ul. Alina Eremia s-a reinventat și a rămas constantă în topurile muzicale. Sore a ales să urmeze o carieră solo și a avut colaborări de succes.

Cristina Ciobănașu și Vlad Gherman au rămas în lumina reflectoarelor prin rolurile din seriale și proiecte tv. Ioana Anuța, cunoscută acum ca Jo, a continuat drumul muzical și s-a afirmat în industria pop.

Trupa s-a destrămat oficial în 2014, dar impactul ei a rămas puternic în memoria fanilor. Într-un timp scurt, acești tineri artiști au reușit să creeze o adevărată mișcare culturală în rândul adolescenților români.