Justitie Funcționară ANAF, acuzată de implicare într-o evaziune fiscală de 90 milioane lei







O funcționară ANAF Iași vizată în dosarul de evaziune fiscală Automobile Leasing a fost plasată sub control judiciar în noaptea de miercuri spre joi, au declarat pentru autorul materialului surse judiciare, notează Gândul.

Procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) suspectează implicarea acesteia în acordarea unui ajutor ilegal unor afaceriști care aduceau mașini rulate din statele Uniunii Europene pentru revânzare în România.

Potrivit acelorași surse, încă o persoană a fost plasată sub control judiciar, în timp ce doi oameni de afaceri – unul din Arad și altul din Vaslui – au fost reținuți pentru 24 de ore, după audieri-maraton. În prezent, ancheta este în desfășurare, iar procurorii anunță că urmează și alte măsuri în cadrul dosarului.

Dosarul vizează o rețea de firme care ar fi importat autoturisme second-hand din Uniunea Europeană, evitând plata taxei pe valoarea adăugată (TVA). Potrivit anchetatorilor, prejudiciul estimat depășește 90 de milioane de lei, echivalentul a aproape 18 milioane de euro.

Mecanismul presupus de procurori ar fi vizat subevaluarea tranzacțiilor și utilizarea de firme intermediare pentru a evita declararea reală a valorii autovehiculelor. Unele dintre aceste societăți ar fi fost înregistrate pe numele unor persoane interpuse, cu scopul de a ascunde beneficiarii reali ai operațiunilor financiare.

Potrivit surselor judiciare, doi inspectori ANAF sunt în vizorul DNA în acest dosar. Aceștia ar fi suspectați că ar fi oferit sprijin logistic și administrativ patronilor firmei vizate, însă procurorii nu au făcut publice detalii clare despre natura exactă a ajutorului.

Funcționara ANAF din Iași, plasată sub control judiciar, ar fi fost implicată în verificarea documentelor fiscale ale firmelor, iar anchetatorii suspectează că aceasta ar fi furnizat informații confidențiale sau ar fi facilitat validarea unor acte necesare pentru înregistrarea frauduloasă a tranzacțiilor.

Direcția Națională Anticorupție a desfășurat miercuri 47 de percheziții simultane în mai multe județe din țară. Descinderile au vizat sediile unor firme, locuințele persoanelor implicate și o instituție publică.

Perchezițiile s-au desfășurat în București și în județele Ilfov, Suceava, Iași, Arad, Cluj, Galați, Botoșani, Brașov și Vaslui. Potrivit DNA, obiectivul principal a fost colectarea de documente și probe financiare care să clarifice circuitul banilor și mecanismele de evitare a plății TVA.

La percheziții au participat și inspectori ANAF, alături de echipele DNA, pentru a asigura expertiza tehnică necesară în evaluarea documentelor contabile ridicate de la firmele suspecte.

Potrivit anchetatorilor, implicarea instituției a fost esențială pentru identificarea facturilor false, a declarațiilor fiscale incomplete și a altor acte contabile relevante pentru stabilirea prejudiciului.

Reprezentanții ANAF au transmis că instituția colaborează deplin cu procurorii anticorupție și că vor fi luate măsuri administrative interne, dacă se confirmă implicarea unor funcționari.

Potrivit informațiilor neoficiale, dosarul vizează Automobile Leasing, o firmă care ar fi intermediat importuri de mașini rulate din Uniunea Europeană. Suspecții ar fi folosit o rețea de firme-fantomă pentru a evita plata TVA și pentru a ascunde adevărații beneficiari ai profiturilor.

Concret, autovehiculele erau cumpărate la un preț real mai mare, dar erau înregistrate în documentele contabile la sume mult mai mici, reducând astfel baza de calcul a taxelor datorate statului. Mașinile erau apoi vândute pe piața internă, iar profiturile obținute erau transferate prin conturi intermediare pentru a evita urmărirea tranzacțiilor.

Procurorii DNA au audiat zeci de persoane în ultimele 24 de ore, inclusiv funcționari publici, reprezentanți ai firmelor vizate și afaceriști implicați în tranzacțiile suspecte.

Până acum, două persoane au fost reținute, iar alte două plasate sub control judiciar. Anchetatorii anunță că lista măsurilor nu este finală și că vor urma noi rețineri și eventuale arestări preventive, pe baza probelor strânse în timpul perchezițiilor.