Politica Când era premier, Viorica Dăncilă l-a dat afară din ședința de guvern pe Klaus Iohannis







Un fapt notabil, care dă măsura unui om de stat demn, a fost povestit de Viorica Dăncilă, în emisiunea „Dezbaterile Metropolei”, realizată de Radu Preda. Pur și simplu l-a dat afară pe Klaus Iohnnis de la ședința de guvern. Mulți români, la semnul propagandei Statului Paralel, au râs de premierul de atunci. Cele de mai jos, ne descoperă un cu totul alt personaj.

„Adică să plec?”, a întrebat Klaus Iohannis. „Da, pentru că asta e legea, decât dacă vă invitam eu, iar eu, repet, nu v-am invitat.”, i-a răspuns Viorica Dăncilă. Stupefiantul dialog a avut loc între premierul Dăncilă și președintele Iohannis. Vi-l imaginați pe arogantul sas înfruntat la modul ăsta?

Cum s-a ajuns la dialogul de mai sus i-a fost relatat lui Radu Preda, de la Metropola TV, chiar de Viorica Dăncilă. Politiciana i-a povestit jurnalistului cum, fără a fi anunțată, s-a trezit cu Klaus Iohannis că a intrat în Palatul Victoria. Descinderea prezidențială a avut loc cu 10 minute înaintea începerii ședinței de guvern.

Premierul Dăncilă l-a invitat în birou, unde a aflat că președintele Iohannis vrea să participe la ședință. I-a tăiat-o din prima: „Domnul președinte, dumneavoastră puteți participa în două situații. Una, dacă vă invită primul ministru. Iar eu nu v-am invitat. Și a doua, la ședințe de guvern unde se discută probleme de securitate națională și politică externă.”

Pe ordinea de zi, erau două puncte legate de politica externă. Premierul Dăncilă i-a făcut scurt pe doi programul lui Klaus Iohannis: „Eu o să încep ședința de guvern, dumneavoastră o conduceți. Dar după ce se termină cele două puncte pe care le avem pe ordinea de zi, eu opresc ședința până când dumneavoastră părăsiți sala. Pe urmă continui ședința de guvern. Asta e legea, și pentru mine, și pentru dumneavoastră.”

„Adică să plec?”. „Da, pentru că asta e legea, decât dacă vă invitam eu, iar eu, repet, nu v-am invitat.” Zis și făcut, au mers ambii la ședința de guvern, iar președintelui Iohannis i s-a dat cuvântul să conducă lucrările. După epuizarea celor două puncte de politică externă, Viorica Dăncilă a oprit ședința. Și, ca într-un final cehovian, în încăpere s-a așternut liniștea, iar Iohannis a închis binișor ușa. Pe dinafară.

În aceeași emisiune, Viorica Dăncilă a relatat un alt episod în care președintele Klaus Iohannis a venit peste o altă ședință de guvern, în timpul mandatului lui Sorin Grindeanu. Atunci când cu „un elefant în cameră”, dacă vă mai amintiți: „Sorin Grindeanu atunci a fost slab și l-a lăsat la toată ședința de guvern. Eu nu am putut să fiu la fel de slabă și să nu impun, de fapt, regulile pe care trebuie să le respecte în primul rând președintele țării.”

O istorie necontrazisă de nimeni. Ar fi și imposibil, pentru că la ea au fost martori toți membrii guvernului prezenți. Iată, aflăm după niște ani, cum un personaj absolut caricatural, un vid ambalat doar în aroganță ridicolă, a fost pus la punct de o doamnă veritabil om de stat.

Dar cum nu doar aroganța îl caracteriza pe Klaus Iohannis, ci și ranchiuna patologică, Viorica Dăncilă avea să plătească cu funcția. O campanie de tip securistic a fost declanșată împotriva ei, mare parte a populației a marșat, iar mâinile nevăzute ale Statului Paralel a împins ALDE la sabordarea propriului guvern. În timpul acesta, PSD ținea ochii larg închiși. Urma Guvernul Meu al „n”-lea, adică, Guvernul „Ludovic Orban I”, și în România începeau preparativele pentru dezastrul în care ne aflăm astăzi.

Vă mai vine să râdeți de Viorica Dăncilă?