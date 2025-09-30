Cât de periculoasă este Serratia marcescens, bacteria descoperită la Spitalul din Iași. Atenționarea epidemiologilor

În ultimele zile, șapte copii de la Spitalul Sfânta Maria din Iași au murit din cauza infecției cu bacteria Serratia marcescens. În urma tragediei, managerul spitalului a fost demis, iar Ministerul Sănătății a înăsprit regulile din spitale. Acest microorganism poate provoca infecții serioase, mai ales în cazul pacienților cu sistem imunitar slăbit. Reprezentanții DSP Brașov au explicat, exclusiv pentru EVZ, cât de periculoasă este bacteria Serratia marcescens.

Serratia marcescens este o bacterie gram-negativă, frecvent întâlnită în mediul spitalicesc, și poate contamina atât echipamentele medicale, cât și mâinile personalului sau suprafețele din unitățile medicale.

Această bacterie poate provoca o gamă variată de infecții, inclusiv infecții urinare, pneumonie, infecții ale rănilor sau plagilor post-operatorii și septicemie. De asemenea, copiii sau pacienții cu imunitate scăzută sunt mai susceptibili la complicații severe, uneori chiar amenințătoare de viață.

„Serratia marcescens, un bacil gram-negativ, clasificat ca membru al familiei Enterobacteriaceae, este răspândit în mediu, dar este o cauză rară de boli umane”, spun reprezentanții instituției.

Potrivit DSP Brașov, bacteria poate provoca:

Infecții ale tractului respirator, cum ar fi pneumonia

Infecții ale tractului urinar (ITU)

Infecții oculare , cum ar fi keratita

Infecții ale plăgilor

Infecții abdominale (peritonită)

Infecții în jurul creierului și măduvei spinării (meningită)

Infecții osoase (osteomielită)

Inflamația inimii (endocardite)

Infecții ale sângelui (septicemie)”.

Serratia marcescens este cunoscută și pentru rezistența la antibiotice, ceea ce face ca tratamentul să fie mai dificil și să necesite terapie adaptată în funcție de testele de laborator.

„Deși are o virulență relativ scăzută, S. marcescens poate provoca o gamă largă de infecții, în special la pacienții spitalizați care sunt imunocompromiși sau aflați în stare critică. Speciile de Serratia sunt ocazional recunoscute ca o cauză a infecțiilor asociate asistenței medicale, cum ar fi infecțiile tractului urinar, infecțiile tractului respirator și infecțiile de plagă”, mai arată Direcția de Sănătate Publică Brașov.

La finalul lunii august, spitalul din Bolzano, nordul Italiei, a fost implicat într-o anchetă majoră după ce doi sugari internați în secția de terapie intensivă neonatală și-au pierdut viața.

Autoritățile au confiscat flacoanele și dispenserele cu lichid de spălat vase, care ulterior au fost testate pozitiv pentru bacteria Serratia marcescens. Modul exact de transmitere rămâne neclar, dar se presupune că bacteriile ar fi ajuns la sugari prin biberoane și tetine.