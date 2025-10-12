Amenzile de parcare din Capitală, blocate. Bujduveanu cere schimbarea legii

Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a declarat că amenzile pentru parcare ilegală nu intră în conturile Primăriei Capitalei, din cauza legislației actuale. El a explicat că, în prezent, aceste sancțiuni pot fi emise doar dacă proprietarul mașinii este găsit la fața locului.

„Parcarea ar trebui plătită, iar aceste amenzi, ca să ajungă în conturile Primăriei Capitalei, trebuie schimbată legea. Ele astăzi sunt note de constatare, la fel ca la STB, și, atâta timp cât nu găsești proprietarul la fața locului, nu ai cum să iei nota de constatare”, a spus Bujduveanu, la Digi 24.

Edilul a adăugat că singura soluție în prezent este trimiterea de solicitări prin poștă către DGPCI și Ministerul Afacerilor Interne pentru a obține baza de date cu proprietarii autovehiculelor. „Suntem în proces cu DGPCI de patru ani de zile pentru că a refuzat să ne pună la dispoziție baza de date”, a explicat Bujduveanu.

Potrivit estimărilor Companiei de Parking, în ultimii cinci ani au fost emise note de constatare în valoare totală de 700.000 de lei, sumă care va fi colectată după ce Primăria va avea acces la baza de date.

Primarul interimar a detaliat modul complicat în care se aplică amenzile: „Procedural, nu poți da o amendă pentru un autovehicul, ci pentru persoana care a greșit. Astfel, primești acasă un plic în care trebuie să indici cine a condus mașina la data respectivă, încălcând Codul Rutier. După ce răspunzi, Poliția Română sau Poliția Locală emite sancțiunea efectivă.”

Bujduveanu a mai spus că acest sistem generează costuri mari pentru administrație și că actualele instituții nu au capacitatea de a furniza rapid informațiile necesare. „E aberant să spui că Primăria Capitalei nu poate vedea cine a condus mașina ca să identifice cine a încălcat legislația și să nu poți să o faci”, a concluzionat primarul interimar.