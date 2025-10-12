Mașina distrusă de un copac. Cine plătește despăgubirile

Furtunile din ultima perioadă au doborât sute de copaci peste mașini, provocând pagube importante, potrivit ISU București-Ilfov. În lipsa unei polițe de asigurare, proprietarii afectați pot recupera banii doar dacă dovedesc că primăria sau un proprietar privat a fost neglijent. Dar, în cazul unui fenomen meteo extrem, nici asigurările și nici autoritățile nu mai plătesc. Costurile reparațiilor rămân exclusiv în sarcina șoferului.

Doar în ultimele două episoade de vreme severă din Capitală, pompierii au intervenit pentru degajarea a sute de copaci căzuți. În urma furtunii din 7–8 octombrie, ISU București–Ilfov a raportat 115 intervenții, dintre care 68 au vizat copaci căzuți pe locuințe, carosabil sau mașini. În total, 46 de autovehicule au fost avariate.

Episodul anterior, petrecut cu doar o săptămână înainte, a fost și mai grav: 218 arbori doborâți și 163 de autoturisme avariate. În unele zone din Capitală și Ilfov, în ultimele zile au fost înregistrați peste 70 de copaci căzuți și aproape 50 de mașini grav afectate.

Potrivit legii, dacă pomul care a căzut peste mașină se afla pe domeniul public - pe trotuar, în parc sau pe marginea drumului -, responsabilitatea întreținerii acelui spațiu aparține autorității care îl administrează.

Aceasta poate fi primăria de sector, Consiliul Local, Consiliul Județean sau Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), în cazul drumurilor naționale.

Prin urmare, dacă arborele căzut se afla în zona gestionată de o instituție publică, aceasta poate fi obligată să plătească despăgubiri. Totuși, nu există o lege care să prevadă clar procedura de compensare, motiv pentru care păgubiții trebuie, de multe ori, să acționeze instituția în judecată, ne-a declarat avocatul Cătălin Boacnă.

Cei care s-au trezit cu mașinile avariate în urma furtunii, trebuie să dovedească faptul că autoritatea locală a fost neglijentă.

„Păgubitul trebuie să facă poze și filmări, apoi să sune la Poliție și la Serviciul de urgență. Poliția constată paguba și întocmește un proces-verbal, care este suficient pentru a arăta primăriei ce s-a întâmplat. Cu acel proces-verbal și cu pozele, trimiți notificare către primărie. Dacă nu primești răspuns în 30 de zile, se poate adresa instanței de judecată”, a mai spus avocatul.

-proces-verbal de constatare emis de Poliția Locală sau Națională;

-fotografii cu mașina avariată și locul incidentului;

-deviz de reparație;

-cerere scrisă către primărie.

„Dacă arborele era uscat, deteriorat sau reprezenta un pericol cunoscut, iar autoritatea locală nu a intervenit, poți cere despăgubiri în baza răspunderii civile delictuale, adică pentru neglijență. Totuși, dacă fenomenul meteo a fost declarat oficial forță majoră, primăria poate fi exonerată de răspundere, iar reparațiile cad în sarcina proprietarului mașinii”, a mai explicat avocatul Cătălin Boacnă.

Situația diferă atunci când arborele se afla în curtea unui vecin sau pe un teren privat. În acest caz, proprietarul terenului poate fi tras la răspundere doar dacă se dovedește că a fost neglijent.

„Dacă pomul era vizibil uscat, înclinat sau afectat de dăunători, iar proprietarul nu a luat măsuri, el va fi obligat să acopere pagubele.

Dar, la fel ca în cazul autorităților, despăgubirea nu se obține automat: este nevoie de o acțiune în instanță, iar proprietarul mașinii trebuie să aducă probe foto, video, martori sau documente care demonstrează că nu a fost un caz de forță majoră”, a detaliat avocatul.

În general, polița de asigurare acoperă daunele provocate de fenomene naturale: căderea copacilor, grindină, furtună, inundații, alunecări de teren. „Totuși, este important să verifici ce riscuri sunt incluse în contract, deoarece unele polițe standard nu acoperă toate tipurile de evenimente”, a atras atenția avocatul Cătălin Boacnă.

-procesul-verbal de constatare;

-fotografii ale avariei;

-eventual, confirmare de la ISU sau ANM că evenimentul a fost unul natural.

„În unele cazuri, dacă vântul a avut o intensitate extremă, declarată oficial ca fenomen meteo sever, dauna se consideră neimputabilă niciunei părți. În acest scenariu, nici primăria, nici vecinul, nici asigurarea nu plătesc, iar paguba rămâne integral în sarcina proprietarului mașinii”, a mai spus avocatul.