Economie Ce optiuni de plată au șoferii, după scumpirea RCA







Șoferii din România caută tot mai des plata RCA-ului în rate, pe fondul creșterii prețurilor și al majorării rovinietei. Mulți nu mai pot achita integral asigurarea auto, iar solicitările pentru plata eșalonată au crescut âîn ultimele luni, potrivit reprezentanților platformei RCA în Rate.

Reprezentanții platformei „RCA în Rate” confirmă că tot mai mulți șoferi aleg plata eșalonată a asigurărilor auto. Oficialii platformei precizează că au primit chiar solicitări de la clienți care întreabă dacă pot încheia polița prin credit, chiar și cu dobândă, doar pentru a nu rămâne neasigurați.

Tot mai mulți șoferi din România aleg plata RCA-ului în rate, deoarece costul integral al poliței devine greu de suportat. Căutările pentru plata eșalonată s-au dublat față de anul trecut, iar unii apelează chiar la carduri de cumpărături sau credite speciale pentru a-și menține mașina asigurată și a circula legal.

România trece printr-o perioadă în care cheltuielile par mai greu de suportat decât în anii anteriori. Deficitul bugetar a forțat autoritățile să caute resurse suplimentare, iar impactul s-a resimțit imediat în buzunarele oamenilor. Creșterea TVA-ului de la 19% la 21% a generat majorări de prețuri în aproape toate sectoarele, de la alimente la servicii.

La aceste scumpiri se adaugă majorarea rovinietei, care afectează direct șoferii, și taxele tot mai ridicate pe care românii le achită lunar sau anual. Costul combustibilului rămâne ridicat, întreținerea unui autovehicul s-a transformat într-o povară, iar pentru mulți menținerea mașinii reprezintă un efort financiar considerabil.

Pentru șoferii care nu își pot achita integral polița RCA, există mai multe opțiuni de plată eșalonată. Plata poate fi realizată prin carduri de cumpărături care permit împărțirea sumei pe mai multe luni, uneori fără dobândă, iar anumite instituții financiare oferă posibilitatea de a achita costul asigurării în tranșe fixe, reducând astfel impactul asupra bugetului.

Platforma rca-rate.ro oferă detalii și explicații despre aceste soluții, ajutând șoferii să-și mențină asigurarea activă fără a suporta brusc întreaga cheltuială. Lipsa unei asigurări RCA atrage riscuri majore cum ar fi, în cazul unui accident, șoferul vinovat trebuie să suporte despăgubiri care pot depăși valoarea mașinii, dar și amenzi și reținerea certificatului de înmatriculare.