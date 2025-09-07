Social Cum poți obține un loc de parcare în București. De ce documente ai nevoie







Majoritatea șoferilor din București își doresc un loc de parcare aproape de casă, însă puțini știu care sunt pașii pentru a-l obține. Procedura se realizează prin primăria sectorului în care aceștia locuiesc și implică mai multe etape.

Primul pas este accesarea site-ului primăriei de sector, unde vei găsi informații detaliate despre actele necesare. Deși procedura este asemănătoare în toate sectoarele, anumite primării pot solicita documente suplimentare.

Cererea tip trebuie completată cu datele personale și informații despre mașină, apoi trebuie atașate copii după actul de identitate și, dacă este cazul, contractul de comodat.

Pentru a finaliza cererea, mai sunt necesare copia certificatului de înmatriculare al autoturismului, copia asigurării obligatorii (RCA), iar pentru persoanele cu handicap, certificatul de încadrare în gradul de handicap.

În funcție de platforma online folosită, este posibil să fie solicitat și seria de șasiu a mașinii și un ITP valabil. Dacă autoturismul este pe numele soțului sau soției, va fi necesară și o copie a certificatului de căsătorie. Toate documentele se încarcă pe platforma primăriei, iar după trimitere vei primi confirmarea și un număr de înregistrare a cererii.

Regulile pentru acordarea locurilor de parcare variază de la un sector la altul. În unele sectoare, fiecărui apartament îi revine un singur loc de parcare, în timp ce în altele se poate închiria și un al doilea loc, însă la preț dublu.

Este obligatoriu ca toate taxele datorate la bugetul local să fie achitate pentru a putea primi locul de parcare. Persoanele cu handicap și reprezentanții legali ai acestora beneficiază de prioritate la alocarea unui loc.

Contractul de parcare este valabil, de regulă, până la finalul anului și se prelungește automat dacă taxa anuală este achitată până la 31 martie. Orice modificare a numărului de înmatriculare, vânzarea mașinii sau schimbări legate de RCA sau ITP trebuie comunicată primăriei în termen de 30 de zile. Costurile pentru un loc de parcare variază în funcție de sector, pornind de la 376 de lei și ajungând până la 754 de lei pe an.