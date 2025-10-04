Bilanț ISU București-Ilfov după furtuna din Capitală. Sute de intervenții, pagube materiale serioase

Condițiile meteo extreme care s-au abătut peste București, vineri, au dat mari bătăi de cap reprezentanților ISU. Au fost sute de intervenții, majoritatea fiind provocate de copaci doborâți de vântul foarte puternic. Au fost 218 astfel de cazuri, la care s-au mai adăugat șoi 59 de intervenții ce au vizat elemente de construcție desprinse, 17 cabluri electrice afectate și 15 acumulări de apă, conform reprezentanților ISU București - Ilfov.

În urma evenimentelor meteo extreme, o persoană a fost rănită ușor și a primit îngrijiri medicale, iar 163 de autoturisme au fost avariate.

În județul Ilfov, pompierii au avut de gestionat 42 de situații de urgență provocate de vântul puternic și ploile abundente. Cele mai multe au vizat copaci doborâți de rafale, în număr de 24, care au blocat temporar drumuri sau au căzut peste garduri și cabluri.

Alte șapte intervenții au fost necesare pentru îndepărtarea elementelor de construcție desprinse de pe acoperișuri și fațade, două cazuri au vizat cabluri electrice afectate, iar în nouă situații pompierii au acționat pentru evacuarea apei acumulate în curți și subsoluri. În total, trei autoturisme au fost avariate, însă nu au fost înregistrate victime.

Vineri, primarul Sectorului 2, Rareș Hopincă, a anunțat vineri că furtuna a provocat „pagube semnificative”, cu 33 de copaci doborâți, crengi rupte și un acoperiș desprins de pe un bloc. „Echipele noastre au intervenit încă din primele momente”, a scris acesta, într-o postare pe Facebook.

„Echipele noastre au intervenit încă din primele momente, dar bilanţul de până acum arată dimensiunea situaţiei: 33 copaci prăbuşiţi, crengi rupte şi chiar un acoperiş desprins de pe un bloc. O dovadă în plus a faptului că spaţiul public trebuie întreţinut cu mult discernământ şi raţiune, pentru că pomii uscaţi sau netoaletaţi corect pot produce tragedii”, anunța edilul într-o postare pe contul de Facebook.