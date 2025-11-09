Constantin Hanț și rețeaua sa de firme. Angajarea fictivă a lui Călin Georgescu și conexiunile internaționale

Constantin Dănuț Hanț, omul de afaceri din Austria despre care DNA susține că l-ar fi angajat fictiv pe Călin Georgescu, aflat sub control judiciar, pentru a-l scoate din țară, este numitorul comun al unei rețele de firme înființate începând din 2022, potrivit G4Media și Info Sud-Est.

Una dintre firme are ca activitate producția de armament și muniție, iar alta construirea de aeronave spațiale civile. Celelalte companii sunt, în general, din domeniile consultanței în afaceri, transportului sau plasării forței de muncă. Multe dintre ele nu desfășoară activitate, au cifre de afaceri mici sau nu au depus bilanțuri la ANAF, potrivit G4Media.

Cele 50 de societăți și persoane din conglomerat sunt organizate în trei niveluri, care includ cetățeni austrieci, ucraineni, moldoveni, turci, germani și români. Sediile acestor societăți sunt concentrate în trei zone principale: Hunedoara, Dolj și Timiș. În unele cazuri, mai multe firme funcționează la aceeași adresă, potrivit datelor publice din bazele de informații deschise.

Georgescu a scris într-o postare pe Facebook că nu-i cunoaște pe Constantin Dănuț Hanț și Silviu Pîrvu-Ularu, fost ofițer SRI menționat în stenogramele DNA, unde se vorbește despre o angajare fictivă a sa. În trecut, acesta declara același lucru despre mercenarul fugar Horațiu Potra, ulterior recunoscând că au „o relație solidă”.

Omul de afaceri Constantin Dănuț Hanț, acuzat că l-ar fi angajat fictiv pe Georgescu, este partener în patru firme cu Silviu Pîrvu-Ularu, fost ofițer SRI aflat sub control judiciar în dosarul rezerviștilor SIE și SRI, în care DNA a făcut percheziții săptămâna trecută. Un alt partener al lui Hanț și Ularu, prezent în mai multe firme alături de aceștia, este Gheorghe Alexa Grijac, om de afaceri din Maramureș, stabilit în București.

Independent de cei doi, Grijac deține acțiuni în compania Tasko Valahia, specializată în producția de armament și muniție. În această firmă, el este asociat cu entitatea ucraineană Corporatia Tasko, care produce arme, cu societatea ungară ITK KFT și cu Asociația „Viitorul fără griji”, potrivit G4Media.

În 2023 și 2024, compania din sectorul 6, situată pe strada Elena Farago, nu a raportat nicio cifră de afaceri și nu a avut angajați, potrivit datelor ANAF.

Herbert Haberhauer este un alt asociat al lui Hanț, omul de afaceri acuzat că l-ar fi angajat fictiv pe Călin Georgescu, potrivit G4Media.

Cele cinci firme în care Herbert Haberhauer figurează ca asociat, administrator sau reprezentant sunt înregistrate la aceeași adresă, pe strada Carierei din Ghelari, o localitate hunedoreană cu aproximativ 1.500 de locuitori. Într-una dintre ele, cu activitate de „comerț cu ridicata”, Haberhauer și Hanț sunt parteneri alături de Maximilian Szmaja, originar din Austria.

La aceeași adresă este înregistrată și o altă firmă, deținută de Daniel și Dragan Djuric, ambii cu domiciliul în Viena. Toate cele șase companii au fost înființate în 2022 și fie nu-și desfășoară activitatea, fie au rezultate financiare mici sau nu au depus bilanțuri după 2023.

Pentru una dintre firme există la ANAF o declarație pe propria răspundere în care se menționează că „entitatea nu a desfășurat activitate de la data înființării (30 septembrie 2022, n.red) și până la 31.12.2024”. Aceste companii au ca obiect de activitate consultanța în afaceri, dezvoltarea imobiliară, publicitatea sau, după cum sugerează denumirea uneia dintre ele, plasarea forței de muncă.

Constantin Dănuț Hanț mai are trei firme înființate în 2022 și 2023:

una de consultanță în tehnologia informației, deținută împreună cu compania germană Ingenios Technologies;

două firme de consultanță în afaceri, asociat cu Victor Leu, respectiv cu Victor Leu și omul de afaceri german Harald Udo Maereanu.

Aceste societăți au declarat activitate zero sau au depus declarații pe propria răspundere că nu au avut activitate de la înființare

Într-una dintre firme, Hanț este asociat cu fostul ofițer SRI Silviu Pîrvu-Ularu și cu omul de afaceri moldovean Igori Istrati, condamnat definitiv în 2012 la patru ani de închisoare pentru trafic de influență. Aceeași firmă îi are ca parteneri și pe cetățenii ucraineni Andrii Kovalov și Valerii Malkin.

Cei cinci au înființat în 2025 o firmă cu sediul în sectorul 5, pe strada Dr. Leonte Anastasievici, având ca obiect de activitate fabricarea de aeronave și nave spațiale civile.

Administratorul firmei este Igori Istrati, care în 2021 a înființat la Iași o companie de construcții rezidențiale, cu o cifră de afaceri de puțin peste 22.000 de lei anul trecut. În 2024 și 2025, el a mai deschis două firme, una specializată în construcția de clădiri rezidențiale și alta în intermedierea vânzărilor imobiliare.

În 2011, Igori Istrati a cerut 100.000 de euro unei persoane, devenită ulterior denunțător al DNA, susținând că poate interveni pe lângă prefectul de Iași de la acea vreme pentru eliberarea unui titlu de proprietate. Ulterior, a fost condamnat definitiv la patru ani de închisoare cu executare.

În 2021, Igori Istrati, care are cetățenie română și moldoveană, era considerat un apropiat al fostului lider PSD Liviu Dragnea, și se implica în extinderea noii sale formațiuni politice, Alianța pentru Patrie. Împreună cu Bogdan Pavel, fost coleg al Dianei Șoșoacă în PNR, Istrati urma să coordoneze organizația Iași a partidului condus de Dragnea.

Legătura dintre cei doi s-a încheiat în 2024, după ce Istrati, care între timp a înființat Mișcarea Reformei Sociale (MRS), l-a acuzat pe Liviu Dragnea de legături cu SRI.

În martie 2025, Constantin Hanț, Silviu Pîrvu-Ularu și Gheorghe Alexa Grijac au înființat o nouă companie, având ca obiect de activitate fabricarea vehiculelor pentru transport rutier. În această firmă sunt asociați și Florin Musta, cetățeanul turc Tunahan Sarpkaya și Mariana Grama. Administrator este fostul ofițer SRI Silviu Pîrvu-Ularu.

Călin Georgescu ar fi trebuit să fie scos din țară printr-o angajare fictivă la Viena, aranjată de persoane implicate în dosarul rezerviștilor SRI și SIE, potrivit unui document al DNA consultat de G4Media.

Pe 5 noiembrie, procurorii DNA au făcut percheziții la fostul general SIE Nicolae Iana, fostul general SRI Nicolae Anghel, fostul ofițer SRI Silviu Pîrvu-Ularu și fostul procuror militar Vasile Doană.

Despre presupusa angajare fictivă a lui Georgescu discuta fostul ofițer SRI Silviu Pîrvu-Ularu cu soția sa, Ecaterina Pîrvu-Ularu, căreia îi explică detaliile legate de acest context: